Erik Janža ima osem nastopov za Slovenijo. Foto: www.alesfevzer.com Slovenska nogometna reprezentanca nadaljuje priprave na evropsko nogometno prvenstvo. V torek jo čaka tudi prva od dveh pripravljalnih tekem, z Armenijo, ki pa ne bo v polni postavi. V Stožice prihaja s pomlajeno ekipo. Največji armenski zvezdnik Henrih Mhitarjan je pred časom končal reprezentančno kariero, eden redkih, ki igrajo v tujini, je vezist Vahan Bičahčjan, soigralec Luke Zahovića pri poljskem Pogonu Szczecinu. V soboto se bo nato Slovenija doma pomerila še z Bolgarijo. Takrat bosta do začetka Eura 2024 samo še dva tedna.

"Čuti se, da prihaja nekaj velikega"

"Čuti se, da prihaja nekaj velikega." Foto: www.alesfevzer.com "Čuti se, da prihaja nekaj velikega, nekaj lepega za celotno Slovenijo. Na nas pa je, da naredimo vse, da bo to videti čim bolje," je na druženju z novinarji poudaril branilec Erik Janža. "Najpomembnejše je, da smo vsi zdravi, da nimamo velikih težav. Imamo dovolj časa, da naredimo nekaj stvari, da bo vsak dan boljše." Za kvalifikacijske tekme so običajno imeli le tri ali štiri dni za skupne treninge, zdaj jih imajo kar 19. "Moramo pa vedeti, da je konec klubske sezone, da je za nami dosti tekem. Treba je delati tudi z glavo, da ne bo tukaj kakšnih težav. Prepričan sem, da bo do prve tekme vse videti, kot mora, da bomo najbolje videti, ko bo to najpomembnejše."

Janža, ki bo med prvenstvom dopolnil 31 let, se je na nogometni zemljevid postavil v Domžalah, nato leta 2016 iz Maribora prestopil v tujino, zadnjih pet sezon pa je odigral za Gornik Zabrze v prvi poljski ligi. "Odigral sem več ali manj vse tekme v drugem delu sezone. Ni bilo poškodb, sem v ritmu. Komaj sem čakal, da pridem sem," odgovarja na vprašanje o svoji pripravljenosti. "Forma je v redu. Fizično sem v redu. Je pa še dosti prostora za napredek. V prejšnjih sezonah sem imel veliko podaj, to sezono jih je bilo manj. Najpomembnejše pa je, da sem zdrav." Levi bočni branilec je v pravkar končani sezoni vpisal štiri podaje, v prejšnji osem.

Erik Janža je v kvalifikacijah za to evropsko prvenstvo dosegel dva gola. V klubu se je proslavil tudi s podajami. Foto: www.alesfevzer.com

Za člansko reprezentanco je debitiral pred desetimi leti, a nato na pravo priložnost v izbrani vrsti čakal do leta 2023. Z vrnitvijo Matjaža Keka na selektorsko mesto se je v ekipo vrnil tudi on in zaupanje upravičil tudi z dvema goloma v kvalifikacijah za to evropsko prvenstvo (proti Danski in Finski). Šest kvalifikacijskih tekem je začel tudi v prvi postavi. "Jaz sem vskočil, pokazal sem dobre stvari na tisti tekmi z Dansko in nato se je tako nadaljevalo. Imel sem nekaj dobrih tekem, mogoče tudi kakšno slabo. Mislim, da je ta ekipa kot celota zelo dobro zgrajena in smo kompaktni, trdni. In z veliko individualne kakovosti, ki je lahko na evropskem prvenstvu odločujoča."

Nedeljski trening ob podpori otrok

Na nedeljskem treningu je ekipo spremljala skupina otrok, ki se je po njem tudi srečala z nogometaši. "Zelo dobro vadimo, treningi so zahtevni, a kakovostni. Vsi smo željni uspeha in motivirani, tako da se veselimo začetka prvenstva. Prepričan sem, da se bomo pokazali v dobri luči," je nedeljskem treningu povedal napadalec Panathinaikosa Andraž Šporar. Kapetan ljubljanske Olimpije Timi Max Elšnik se zaveda, da je treba trdo delati, da bodo pravi na turnirju. "To je treba vzeti v zakup in kot profesionalni športnik se navadiš uživati v trpljenju, saj se zavedaš, da bo potem lažje, ko bo šlo zares." Pravi, da so že zdaj dobro pripravljeni. "Vidi se, da so fantje prišli na priprave v dobrem stanju, sedaj pa nas je strokovno vodstvo reprezentance še dodatno dvignilo. Prepričan sem, da bomo v Nemčiji šli kot Ferrari," je še povedal Elšnik.

"Želim si, da bi čaral, tako kot je že prej čaral"

Josip Iličić Foto: www.alesfevzer.com Kek je zdaj po dveh letih in pol v reprezentanco vrnil tudi Josipa Iličića. Z 78 nastopi za Slovenijo in 16 goli že njegova prisotnost na pripravah pomeni za soigralce veliko stvar. Ima bogate izkušnje, tudi iz močne italijanske serie a. "Vsekakor je Jojo ekstra klasa za našo reprezentanco. Šel je skozi težko obdobje, a kot spremljam slovensko ligo, sem videl, da je fit, da je v formi, in prepričan sem, da nam lahko samo pomaga. Želim si, da bi čaral, tako kot je že prej čaral," je o članu Maribora povedal Janža.

Za Slovenijo bo to drugo evropsko prvenstvo in prvo veliko tekmovanje po svetovnem prvenstvu 2010 v Južni Afriki, ki ga je Janža gledal prek malih zaslonov. "Zelo dobro se spomnim tega prvenstva, tiste tekme z Ameriko, ko je malo manjkalo, da bi šli v naslednji krog. Spomini so fenomenalni, upam, da lahko dosežemo vsaj nekaj podobnega ali pa še presežemo, da se bo še več govorilo o tem." Zakaj pa ne, ko pa bodo imeli na stadionih deset tisoč svojih navijačev? "To je lahko samo dodatna energija za nas. Vemo, da Slovenci že dolgo niso šli na veliko tekmovanje navijat za svojo državo. To moramo izkoristiti, to nam ne sme biti breme. Da nas podžgejo, da nas dvignejo, ko nam bo mogoče težko. Komaj čakam, da vidim na nemških stadionih polno Slovencev, ki bodo peli slovensko himno. Že zdaj imam kurjo polt."

"Spoštovanje da, da bi se nekoga bali, pa ne"

Dokazali so, da se ne bojijo nikogar. Foto: www.alesfevzer.com Šestnajstega junija bodo najprej igrali z Dansko, štiri dni pozneje s Srbijo in 25. junija z Anglijo. S kakšnimi ekipami ti prihajajo v Nemčijo, Janže niti ne zanima. "Pred tekmo z njimi bomo imeli sestanke, videoanalize in takrat bomo izvedeli vse, kar moramo vedeti. Zdaj pa je na nas, da pilimo svojo formo." Zvezdnikov teh reprezentanc se ne bodo ustrašili, še sporoča. "Proti vsakemu moraš imeti nekaj spoštovanja. Smo videli proti Malti, ko smo šli v tekmo malo tako tako. Spoštovanje da, da bi se nekoga bali, pa ne. Saj so prišli sem Portugalci, pa smo jih dobili. Pa so prišli Danci. Večkrat smo že pokazali, da imamo karakter. Res je, da bo tekma na nevtralnem igrišču, a s pomočjo nekaj tisoč Slovencev bo vse lažje. Verjamem v nas in prepričan sem, da bo dobro."