Kapetana Uniteda aretirali v Grčiji

Kapetana Manchester Uniteda Harryja Maguireja so po incidentu, ko naj bi se verbalno in fizično lotil policistov, pred enim izmed lokalov na otoku Mikos v Grčiji pridržale tamkajšnje oblasti. Manchester United je medijem potrdil, da za neljubi dogodek vedo, a da v tem trenutku zadeve še ne morejo natančneje komentirati.

Manchester United je po izpadu v polfinalu lige Europa proti Sevilli razpustil ekipo, igralci pa so šli polnit baterije v tolpe kraje. Kapetan Harry Maguire se je odločil za Mikos, a začetek počitnic ni šel po načrtih. V četrtek zvečer naj bi se pred enim izmed lokalov s preostalo skupino Angležev stepel s policijo, ta je tja prišla posredovat. Policija je nasilneže pridržala in ugotovila, da je med njimi tudi zvezdnik Uniteda.

V klubu Manchester United so potrdili, da za dogodek vedo in da Harry popolnoma sodeluje s policijo, več pa na to temo za zdaj še ne morejo povedati. Kakšna kazen bo doletela najdražjega branilca na svetu, lani se je 27-letni Anglež na Old Trafford iz Leicester Cityja preselil za branilca rekordnih 87 milijonov evrov, še ni znano.

