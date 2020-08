Messi že govoril s Koemanom: alarm pri Barceloni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lionel Messi bi lahko Barcelono zapustil že to poletje, a te govorice v zadnjih letih niso prav nič novega.

Foto: Reuters

Messi je po navedbah španskih medijev razočaran nad številnimi neuspehi v evropskih tekmovanjih ter s smerjo, v kateri pluje katalonski velikan. Na naslovnici časopisov sta tako Marca kot As upodobila Messija z besedami, da se v prihodnosti vidi bolj zunaj kluba kot v njem.

Občutek je še dodatno okrepila katastrofa, ki jo je Barcelona doživela v četrtfinalu lige prvakov proti Bayernu. Bavarci so Messija in soigralce namreč povozili z 8:2.

Argentinec o tem še ni javno spregovoril, a mediji na Iberskem polotoku so prepričani, da bi utegnil zapustiti vrste petkratnih zmagovalcev lige prvakov. RAC1 je poročal še, da se Messi zaveda zahtevnega položaja ob morebitnem prestopu zaradi veljavne pogodbe, ki mu poteče po koncu sezone 2020/21. V njej je zapisana tudi odkupna klavzula v višini 700 milijonov evrov.

Govorice o odhodu Messija iz Barcelone so sicer že dolgo tema pogovorov v nogometnih krogih, po mnenju španskih medijev pa so kandidati za nakup zgolj trije, in sicer Manchester City, Paris Saint-Germain ter milanski Inter.

