Velika čast za mladeniča Barcelone

Fati je bil vpoklican za septembrsko reprezentančno akcijo, ko bo Španija v okviru lige narodov igrala proti Nemčiji in Ukrajini. Najstnik je na 33 tekmah v pretekli sezoni za katalonski klub dosegel osem zadetkov.

"Ima kakovost, da igra z nami. Ima odlično statistiko, edini nogometaš, ki ima v Barceloni boljše razmerje med odigranimi minutami in doseženimi goli, je Lionel Messi. Fati ima vse, da postane pomemben igralec v ekipi," je svojo odločitev pojasnil Enrique, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Enrique se je na selektorski stolček vrnil novembra lani, po tem, ko je junija odstopil, da je skrbel za svojo hčer Xano, ki je umrla za rakom.

Nekdanji vezist Real Madrida in Barcelone je na seznam vključil šest novincev, med drugim še napadalca Wolverhamptona Adama Traoreja ter dva člana Manchester Cityja, Ferrana Torresa in 19-letnega Erica Garcio, med vpoklicanimi pa ni Barceloninega Jordija Albe in Saula Nigueza iz Atletico Madrida.

"Če bi lahko, bi izbral 30 igralcev ... Ampak to ni mogoče. Igralci PSG bi lahko bili zraven kot tudi Dani Ceballos in Gerard Moreno ... Ampak ne morem izbrati vseh," je dejal Enrique.

Španija bo 3. septembra gostovala v Nemčiji, tri dni pozneje bo gostila Ukrajino.

