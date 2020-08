Vročica narašča: V Parizu vlada izredno stanje pred finalom lige prvakov

Danes ob 21. uri se bosta v finalu nogometne lige prvakov prvič pomerila francoski Paris Saint-Germain in nemški Bayern. Kljub temu da bo tekma, ki bo brez gledalcev, tako kot celoten turnir osmerice najboljših, potekala v Lizboni na Portugalskem, pa je tudi Pariz v polni pripravljenosti, saj bi se radi izognili neredom, ki so se zgodili po polfinalni tekmi.

Kar tri tisoč policistov bo danes pred, med in po finalni tekmi lige prvakov, razporejenih po središču Pariza in okrog Parka princev, kjer stoji stadion moštva PSG.

S tem želijo preprečiti val nasilja in scen, ki so se dogajale takoj po polfinalni zmagi PSG, ko se je proslavljanje navijačev sprevrglo v spopade s policijo in serijo kraj po trgovinah v bližini Elizejskih poljan. Aretiranih je bilo 36 oseb, 14 jih je bilo obtoženih nasilja nad policisti, ostali so bili kaznovani zaradi kraje.

Množično proslavljanje Parižanov po polfinalni tekmi:

Javnost je takrat močno kritizirala policijo, saj naj ta ne bi bila dovolj pripravljena za dogajanje, ki je sledilo. Tokrat bo očitno povsem drugače. Policija bo iz preventivnih razlogov zaprla kar 17 postaj metroja in zablokirala večji del mestne obvoznice.

Iz kluba PSG so sporočili, da bodo na stadionu Park princev postavili ogromen videozaslon, prek katerega bo tekmo lahko spremljalo pet tisoč navijačev, kar je v Franciji trenutno še mogoče.

Prav toliko si jih je ogledalo tudi včerajšnjo tekmo športnih plezalcev v Brianconu, kjer sta Janja Garnbret in Domen Škofc osvojila drugi mesti. Srečneži, ki bodo lahko vstopili na stadion, bodo morali nositi zaščitne maske in si pred vstopom na stadion razkužiti roke.

Ogled tekme v večji skupini bo možen tudi v trening centru PSG, kjer bo finale lahko na televiziji skupaj spremljalo 500 navijačev.

Nemci bodo v Lizboni nocoj lovili svojo šesto lovoriko med evropsko elito, Parižani pa bodo skušali priti do prvenca in s tem četverne krone v letošnji sezoni. Bayern lovi trojno krono.



Pri Francozih bo veliko odvisno od Neymarja in Kyliana Mbappeja, Bavarci pa upe polagajo na Serga Gnabryja in Roberta Lewandowskega, ki je v tej sezoni lige prvakov zabil kar 15 golov.

