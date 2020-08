Bayern upravičil vlogo favorita in skočil v veliki finale!

V velikem finalu lige prvakov v Lizboni se bosta za najprestižnejšo evropsko klubsko krono udarila PSG in Bayern. Bavarci so v sredo s 3:0 ugnali Lyon, Parižani pa so bili dan prej z enakim izidom boljši od RB Leipziga Kevina Kampla. Sklepno dejanje lige prvakov bo v nedeljo ob 21. uri.

V prvih 15 minutah tekme je bil Lyon boljši nasprotnik. Že v četrti minuti se je sam pred vratarjem Manuela Neuerja znašel Memphis Depay, ki je že premagal Nemca, a zgrešil za nekaj centimetrov. Še bližje zadetku je bil v 17. minuti Karl Toko Ekambi.

Ta je slalomiral v kazenskem prostoru Bayerna in prišel do strela. Vsi so že videli zadetek, a njegov poskus je ustavila vratnica. Lyon se je po zapravljeni priložnosti še vedno držal za glavo, ko so Bavarci na drugi strani zadeli in šokirali francoskega tekmeca. V samostojni akciji in norim strelom z roba kazenskega prostora je Bayern v vodstvo popeljal Serge Gnabry.

Robert Lewandowski je že pri 15 zadetkih:

Še pred koncem prvega polčasa so nemški prvaki zabili še enkrat. Po ostri podaji Ivana Perišića je naprej poskušal povsem sami Robert Lewandowski. Poljak je žogo povsem zgrešil, nato je leže poskušal še enkrat, vratar Anthony Lopes je žogo odbil, a le do Gnabryja, ki je dosegel še svoj drugi zadetek na tekmi in postavil izid prvega polčasa.

V drugem polčasu je Bayern le še nadziral potek srečanja in tekmo mirno pripeljal do konca. Končni rezultat je v 88. minuti postavil izjemni Lewandowski, ki je dosegel še svoj 15 zadetek v sezoni. Do absolutnega rekorda Cristiana Ronalda iz leta 2014 mu manjkata le še dva zadetka.

Najboljši strelci lige prvakov v tej sezoni: 15 – Lewandowski (Bayern)

10 – Haaland (Salzburg/Borussia D.)

9 – Gnabry (Bayern)

6 - Depay (Lyon), Jesus (Man City), Kane (Tottenham), Mertens (Napoli), Sterling (Man City)

...

PSG je le dočakal tako želeni finale in končal Kamplove evropske sanje

Veselje Parižanov je bilo nepopisno. Foto: Reuters RB Leipzig je v torek ostal brez velikega finala, potem ko je bil PSG v Lizboni boljši nasprotnik od prve do zadnje minute. Sploh v prvem polčasu so Parižani blesteli. Neymar je dvakrat zatresel okvir vrat, v polno pa je prvi, tako kot v dramatičnem četrtfinalu proti Atalanti, meril brazilski branilec Marquinhos. Zadel je v 13. minuti po prostem strelu Angela Di Marie, ki je v 42. minuti po lepi podaji Neymarja povišal vodstvo francoskih prvakov na 2:0.

Na začetku drugega polčasa so Nemci pritisnili in zaigrali veliko bolje, a ko je po novi podaji Di Marie v 56. minuti za PSG še tretjič zadel Juan Bernat, je bilo vsega konec. Kot se je izkazalo pozneje, je bil to tudi končni izid tekme. PSG se je tako po štirih četrtfinalih in treh osminah finala v zadnjih sedmih sezonah nazadnje le uvrstil v finale lige prvakov.

To se je zgodilo prvič v zgodovini kluba. Pred tem je najdlje, do polfinala, prišel v sezoni 1994/95. Kevin Kampl je za Leipzig igral do 64. minute, a se tokrat, v nasprotju s četrtfinalno tekmo proti Atleticu Madridu, ni izkazal. Nekdanji slovenski reprezentant tako ni ponovil podviga Jana Oblaka, ki je bil leta 2016 zadnji slovenski nogometaš v velikem finalu elitnega evropskega klubskega tekmovanja, v katerem je potem izgubil proti Real Madridu po enajstmetrovkah.

Thomas Tuchel, trener PSG: "Nogomet se igra za navijače. Vse to smo naredili skupaj. Čutimo, da so ves čas z nami, in čutimo, da nam verjamejo, da lahko gremo do konca. Ta ekipa je res prava ekipa. Zdaj smo v finalu, kjer si želimo le eno. V nedeljo nas čaka največji izziv do zdaj. Vsi pričakujejo, da nam bo nasproti stal Bayern, a počakajmo. To je nogomet."



Julian Nagelsmann, trener Leipziga: "PSG se je zasluženo uvrstil v finale. V prvih desetih minutah tekme smo imeli nekaj res lepih priložnosti za zadetek, a ko smo prejeli drugi zadetek, se je bilo težko pobrati. Težko je oceniti sezono po porazu, a čez teden dni bomo videli, da nam je šlo dobro. Imamo mlado ekipo, naslednjo sezono bomo poskušali narediti še korak dlje."

Liga prvakov, polfinale: Torek, 18. avgust:

RB Leipzig : PSG 0:3 (0:2)

Marquinhos 13., Di Maria 43., Bernat 56.



Sreda, 19. avgust:

Lyon : Bayern0:3 (0:2)

Gnabry 18., 33., Lewandowski 88.

