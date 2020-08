Nemec nejevoljen: Vedeli smo, da tega ne smemo početi

"Zares si močno želimo dobiti ta finale. To bo odločilen dejavnik v boju za letošnjo trojno krono," je sporočil 25-letni nemški krilni nogometaš, ki je z Munchenčani v sezoni 2019/20 že postal državni in pokalni prvak. Na zaključnem turnirju na Portugalskem je Gnabry izjemni predstavi proti Barceloni (8:2) in Lyonu kronal s tremi zadetki in bo tudi v finalu eno največjih orožij Bavarcev na poti do šestega naslova.

Vseeno pa se tako kot Hansi Flick zaveda, da bo moral Bayern za kaj takega igrati precej bolje. "Lyon je na nas močno pritiskal. Bili so agresivni in niso nam pustili veliko priložnosti na začetku tekme. Imeli smo nekaj sreče, preden smo zaigrali, kot znamo," je poudaril Gnabry.

"Seveda ne moreš obraniti vsega, a mislim, da smo bili v nadaljevanju obračuna zelo čvrsti, je dodal Gnabry, ki je v letošnji sezoni lige prvakov dosegel devet zadetkov. Skupaj z Robertom Lewandowskim, ki jih je dosegel 15, pa sta v sredo postala najbolj učinkoviti dvojec v zgodovini lige prvakov. Pred tem sta 23 zadetkov za Real Madrid v eni sezoni dosegla Cristiano Ronaldo in Gareth Bale (2013/14).

Gnabry je v tej sezoni dosegel 15 zadetkov. Foto: Reuters

Ključ v obrambi

Ključ do uspeha pa se po mnenju trenerja Bayerna skriva v obrambi. Nad tem delom igre Flick ni bil zadovoljen, pohvalil pa je tudi taktični pristop Lyona. "Vedeli smo, da bo težko, saj so nogometaši Lyona z odličnimi predstavami izločili tako Manchester City kot Juventus. Taktično so zreli in povzročili so nam veliko težav v prvem polčasu."

"Vemo, da se moramo braniti bolje. Pred tekmo smo si rekli, da ne smemo izgubljati lahkih žog, a smo to vseeno počeli," je bil po zmagi s 3:0 in uvrstitvi v finale vseeno nejevoljen 55-letni strokovnjak. Še ene slabše predstave v obrambi si proti PSG ne smejo privoščiti, dodaja Flick.

"PSG je izjemno moštvo. Priborili so si polfinale in nato zasluženo napredovali v finale. Vemo, da imajo hitre nogometaše, zato bomo morali biti bolj organizirani v obrambi. Hkrati se zavedamo, da je naša največja moč pritiskanje na tekmeca od samega začetka," je še poudaril Flick.

Bayern bo v finalu lige prvakov zaigral enajstič, PSG pa sploh prvič v zgodovini kluba.

