Bayern zaradi obtožb o rasizmu odpustil mladinskega trenerja

Bayern ni razkril imena trenerja, ki je delal v njegovi mladinski akademiji. Sporočili so, da je konec sodelovanja posledica policijske preiskave in notranjega nadzora v klubu.

O incidentu v Bayernovi šoli je prva poročala televizija ARD, trener naj bi igralce zmerjal z rasističnimi in drugimi neprimernimi izrazi.

Osumljeni je dejanja sprva zanikal, pozneje pa priznal. Tednik Spiegel je poročal, da je v klubu deloval od leta 2003, v mladinskih selekcijah pa od 2006, neprimerno obnašanje pa je vsebovalo opazke o barvi kože, nacionalnosti, verskem prepričanju in spolni usmerjenosti, je še poročal Spiegel.

V klubu so se ostro odzvali

V klubu so se ostro odzvali na novico o dogajanju v akademiji, med prvimi je dogajanje obsodil predsednik Karl-Heinz Rummenigge. V bavarskem klubu so sicer že marca, še pred izbruhom koronakrize, ki je potem za več mesecev ustavila nogomet, sprožili akcijo boja proti rasizmu na stadionih. V Nemčiji se je namreč v tej sezoni precej povečalo število incidentov na tribunah, v nekatere pa so bili vpleteni tudi navijači Bayerna.