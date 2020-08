Čudež iz Lyona. Zgodba o posebnežu, ki mu pred 33 leti ni verjel nihče.

Jean-Michel Aulas je že desetletja viden akter francoskega nogometa in glavni snovalec evropskega Lyona, kot ga poznamo v zadnjih desetletjih. Enega od vrhuncev njegovega predsedniškega obdobja, ki se počasi končuje, bo dočakal prav danes, ko se bo njegov Lyon z Bayernom Münchnom udaril za finale lige prvakov. Kdo je ta 71-letni poslovnež, ki je poskrbel za eno od najuspešnejših zgodb v deželi svetovnih nogometnih prvakov, in kakšna je njegova pot?

RB Leipzig, eden od dveh "vsiljivcev", ki so se nepričakovano znašli v letošnjem polfinalu lige prvakov, je šele na začetku svoje poti in naj bi po njej v zdajšnji zasedbi hodil še nekaj časa.

Glavni akter zgodbe, ki jo pišejo dobrih tisoč kilometrov zahodneje, v Lyonu, in je v marsičem podobna tisti, na katero prisegajo v Leipzigu, na poti do uveljavitve v družbi super bogatih nogometnih klubov dela zadnje korake.

"Lyon je več kot klub. Je kulturni fenomen in način življenja," pravijo mnogi za enega najuspešnejših, a zagotovo najbolj unikatnega med številnimi francoskimi nogometnimi klubi, med katerimi prednjači super bogati PSG, ki ga poganja katarski denar. Lyon uspehe niza na nekoliko drugačen način. Po zaslugi idej Jeana-Michela Aulasa.

Ko je ta 71-letni poslovnež leta 1987 prišel v klub, ustanovljen 37 let pred tem, je Lyon životaril v drugi ligi in se nostalgično spominjal svojega zlatega obdobja. Šestdesetih in sedemdesetih let prejšnjega stoletja, v katerih je bil stalnica v prvi francoski ligi in osvojil tri naslove v pokalnem tekmovanju, bil pa je tudi polfinalist pokala pokalnih zmagovalcev v sezoni 1963/64.

Spremenil je podobo francoskega nogometa

Veselje ob prvem naslovu leta 2002. Foto: Reuters Danes, 33 let pozneje, se lahko pohvali, da je bil kar sedemkrat francoski prvak. Vse naslove je med letoma 2002, ko je prvak postal sploh prvič v takrat 52-letni zgodovini, in 2008 osvojil v nizu, kar je francoski rekord.

Ne samo na domačih tleh, kjer je v tem času ob omenjenih treh pokalnih lovorikah iz daljne preteklosti v klubske vitrine postavil še tri in kar osem superpokalnih lovorik, Lyon je pečat pustil tudi v Evropi.

Za njim je 15 sezon v ligi prvakov. Če ga leta 1999 nepričakovano ne bi šokiral Maribor Bojana Prašnikarja, ki ga je takrat prikrajšal za debitantsko sezono v elitni evropski nogometni ligi, bi jih bilo že 16.

V njej se je zdaj še drugič uvrstil v polfinale in postal evropski hit. To je bil tudi v sezoni 2009/10, v kateri ga je ustavil prav današnji nasprotnik. Bayern München.

Kar enajstkrat je bil Lyon v izločilnih bojih tega tekmovanja. Med sezonama 2003/04 in 2005/06 je bil trikrat v nizu četrtfinalist. V sezoni 2016/17 se je uvrstil tudi v polfinale lige Europa.

Leta 1999 ga je Maribor povsem nepričakovano ustavil na zadnji stopnički pred ligo prvakov. Foto: Reuters

Klub je postavil na glavo

Še bolj kot z rezultati Lyon navdušuje s svojim načinom delovanja, od katerega ne odstopa že skoraj štiri desetletja. Super inovativni Aulas, ki je že v mladih letih pokazal poslovno žilico in predvsem to, da vidi dlje in širše od večine, je ob prihodu klub postavil na glavo in ga reorganiziral od temeljev do vrha.

Da se v poslu odlično znajde, je pokazal že pred tem. V Lyon je namreč vstopil s precej debelo denarnico, ki jo je napolnil z uspešnim podjetjem Cegid, ki se je v časih, ko so se s tem ukvarjali redki, ukvarjalo z računalniškimi programi. Danes je vredno skoraj pol milijarde evrov.

Od prvega dne je dajal vtis, da se ne boji nikogar, kar s kritičnimi zapisi na Twitterju, na katerem obračunava z novinarji, sodniki, preostalimi klubi in včasih tudi svojimi nogometaši, potrjuje tudi danes.

"Vse, kar povem in zapišem, je načrtovano. Imam svoje ideje, ki jih marsikdo ne razume, zato je treba ljudi včasih tudi šokirati, da se zbudijo," je v enem izmed intervjujev svoje pogosto sporno vedenje pojasnil Aulas.

Jean-Michel Aulas je Lyon v roke dobil v zelo slabem stanju. Danes že nekaj časa velja za enega najuspešnejših nogometnih klubov v Franciji. Foto: Reuters

Poseben model poslovanja, na katerega je stavil

Skrbno načrtovan je bil tudi model poslovanja Lyona, kot ga poznamo danes in je precej drugačen od tistih, na katere prisega večina preostalih nogometnih velikanov, s katerimi se v Evropi meri v tem tisočletju.

Ko je Aulas v drugi polovici osemdesetih let prejšnjega stoletja prišel v Lyon, mesto bankirjev, farmacevtov in velikih trgovcev, ki ga nogomet ni zanimal preveč, je vedel, da bo težko računal na podporo velikih pokroviteljev. Namesto enega velikega je ciljal na tisoče malih in denar v klub prinašal tudi na številne druge načine, s katerimi je dodatno povezoval lokalno skupnost.

Pomagal je ustanavljati številna podjetja in jih priklenil na svoj klub. Od taksi službe v klubskih barvah do potovalne agencije, proizvajalca osvežilnih razpršil za zrak, celo jogurtov. Vsi so deset odstotkov svoje prodaje vbrizgavali v klub in tako pomagali napolniti blagajno, predvsem pa učvrstiti vez z navijači, ki danes spadajo med najboljše in najglasnejše v Franciji.

Na idejo je Aulas prišel ob obisku pri svoji frizerki. Ta mu je ponudila deset odstotkov popusta za vsako stranko, ki jo bo k njej pripeljal. Mimogrede, s klubom je začel sodelovati tudi njen frizerski salon.

Izpolnil je številne zamisli, ki so se jim smejali

"Lyon bo nekoč evropski prvak in imel bo vse, o čemer danes ne morete niti sanjati. Tudi svoj televizijski program," je govoril že takrat, a naletel na posmeh. Danes ima Lyon vse to in še veliko več, le evropskega naslova ne. Za zdaj. Morda se bo z njim ponašal že v nedeljo zvečer.

Leta 2004 je Aulas ustanovil žensko ekipo Lyona, ki je tri leta pozneje že prvič postala evropska prvakinja. Zdaj ima takšnih naslovov že šest in je najuspešnejša ekipa v zgodovini lige prvakinj. S 14 naslovi francoske prvakinje je najboljša tudi doma. Od lani se lahko pohvali tudi z dobitnico prve zlate žoge, ki jo je ob boku Lionela Messija v roke ponosno prejela Norvežanka Ada Hegerberg.

Stadion Lyona spada med najlepše in najbolj moderne v Evropi. Sprejme 60 tisoč gledalcev. Foto: Getty Images

Super moderen stadion, ki ga imajo kot edini v državi

Leta 2016 je Aulas svoj klub s stadiona Gerland preselil na nov objekt Groupama Stadion, pri gradnji katerega si je tudi po zaslugi številnih poznanstev v najvišjem sloju francoske družbe izboril kar nekaj državne pomoči, in poskrbel, da je Lyon postal prvi in do zdaj tudi edini profesionalen francoski klub, ki ima v lasti svoj stadion. Vsi preostali ga namreč najemajo.

Ne samo da ima Lyon svoj stadion, nanj je lahko zelo ponosen. Gre namreč za enega najbolj modernih nogometnih objektov na svetu, ki ponuja skoraj vse, kar si lahko zamislite.

V družbi francoskega predsednika Emmanuela Macrona. Foto: Reuters Večerja med tekmo s pogledom z višine? Brez težav.

Rekreacija v športni dvorani, savna, obisk muzeja, prenočitev v eni izmed 140 hotelskih sob, obisk muzeja ali kaj drugega od vzporednih dejavnosti, ki jih ponuja veličasten objekt? Ni problema.

Ne boste verjeli, stadion ima tudi sobo pobega. Interaktivno igro, ki je pred nekaj leti postala zelo priljubljena tudi pri nas.

K vragu, Groupama stadion ima celo svojo valuto, s katero lahko prek klubske mobilne aplikacije pivo (ali karkoli drugega) naročite kar s sedeža na tribuni, na katerega ste se udobno namestili.

In da, seveda ima Lyon v prostorih stadiona tudi svojo klubsko televizijo.

Objekta se drži tudi moderni trening center, na katerem si zvezdniki Lyona igrišča delijo z žensko ekipo in mladinskimi selekcijami. Tam je srce projekta Lyonovega predsednika, ki ima v klubu roko nad praktično vsem in redno komunicira z vsemi. Od čistilk do trenerjev in sodelavcev v vodstvu kluba.

Nikoli ne zamudi nobene tekme Lyona. Še več, le redko se zgodi, da ga ne bi bilo na tekmah ženske ekipe.

Ena od najboljših nogometnih šol na svetu

Mladi Karim Benzema v dresu Lyona. Foto: Getty Images Vsi v klubu delajo po istem kopitu.

Vse, odkar je Aulas prišel v Lyon, namreč vztraja pri tem, da vse ekipe, od najmlajših do tiste najpomembnejše, članske, gojijo isti način dela in igre.

Očitno je uspešen. Lyon je namreč po odstotku minut, ki jih dobijo nogometaši iz njegove akademije, na samem vrhu lestvice klubov iz petih najboljših evropskih lig.

Produkt nogometne šole Lyona, ki spada med najboljše na svetu, so številni zvezdniki svetovnega nogometa, ki so poskrbeli za vrtoglave prestope.

Najbolj znan je Karim Benzema, ki je leta 2009 v Real iz Lyona odšel za 35 milijonov evrov in v Madridu vztraja še danes.

Prve nogometne korake so v Lyonu naredili še številni drugi.

Samuel Umtiti, ki je v Barcelono iz Lyona prišel za 25 milijonov evrov. Alexandre Lacazette, ki je po isti poti, a v Arsenal, leta 2017 prestopil za 53 milijonov evrov. Corentin Tolisso je istega leta v Bayern München prestopil za 42 milijonov evrov.

Pa Nabil Fekir, ki je lani v Betis odšel za 20 milijonov evrov. Tudi Anthony Martial, ki je Manchester United leta 2015 stal vrtoglavih 60 milijonov evrov, a s to razliko, da je na Old Trafford odšel iz Monaca.

Ob naštetem lahko postavimo še številne druge. Dolgoletnega francoskega reprezentanta Sidneyja Govouja, nekdanjega člana PSG in propadlega velikega talenta Hatema ben Arfo, Alassaneja Pleo iz Borussie Mönchengladbacha, nekdanjega člana Chelseaja Loica Remyja in še nekatere …

Tudi tržno najbolj cenjeni član zdajšnje zasedbe Lyona, 22-letni vezist Houssem Aouar, in edini nogometaš zdajšnjega trenerja Lyona Rudija Garcie, ki je v tej sezoni odigral vse minute v ligi prvakov, vratar Anthony Lopes, sta se izbrusila v Lyonovi nogometni šoli.

Ne morejo tekmovati z najbogatejšimi, zato se znajdejo drugače

V novem tisočletju, ko so se z Romanom Abramovičem in preostalimi, ki so sledili ruskemu milijarderju, razmere na nogometnem trgu močno spremenile, mora tudi Aulas pogosto globoko seči v žep, a če se le da, kupuje poceni in potem drago prodaja.

Da bi v enem letu za nakupe odštel več kot 400 milijonov evrov, kot je to s prihodom Neymarja in Kyliana Mbappeja to storil njegov tekmec v francoskem prvenstvu PSG, si namreč ne more privoščiti.

Nizozemec Memphis Depay je najboljši strelec zdajšnjega Lyona in njegov kapetan. Foto: Getty Images

Nakup Brazilca Sonnyja Andersona, za katerega je leta 1999 Barceloni odštel zdajšnjih 19 milijonov evrov, kar je bil takrat bombastičen prestop, je pomagal pokriti zasebni investitor, skoraj vsi preostali prihodi so potekali po drugem kopitu.

Tako so v Lyon iz manjših klubov prihajali nogometaši, kot so Michael Essien, Eric Abidal, Hugo Lloris, Florent Malouda, ali pa takšni, kot je zvezdnik zdajšnje ekipe Memphis Depay, ki se je v Francijo preselil po neuspešni epizodi na Otoku.

Prejšnje poletje so v Lyonu poskrbeli tudi za dva klubska rekorda. Za 24 in 25 milijonov evrov so iz Sampdorie oziroma Angersa pripeljali mlada Jeffa Reine-Adelaideja in Joachima Andersena.

V klubu veliko stavijo na lojalnost

Aulas, ki je v klub že pred leti vpeljal tudi številne druge moderne prijeme, brez katerih danes na najvišji ravni ne gre (analitike, statistike …), je veliko stavil tudi na svojo odlično skavtsko službo, ki za nogometnimi talenti brska predvsem po Južni Ameriki. Najbolj po Braziliji, od koder je v Lyon v vseh teh letih prišla kopica odličnih nogometašev.

Brazilec Juninho Pernambucano, ki se ga spomnimo predvsem po mojstrskih prostih strelih, je športni direktor Lyona postal julija lani. Foto: Getty Images

Tudi Juninho Pernambucano, ki je v najuspešnejšem obdobju, med letoma 2001 in 2009, za Lyon odigral 344 tekem in zabil okroglih 100 golov.

Prav verjetno najboljši izvajalec prostih strelov v zgodovini nogometa je tudi eden od glavnih predstavnikov še ene ideje, na katero prisega Aulas. Te, da so na pomembnih položajih v klubu, če se le da, ljudje, za katere je Lyon več kot le eden izmed delodajalcev, pri katerih so služili denar.

Juninho je danes v Lyonu namreč športni direktor. Pred tem sta pomembne niti v klubu pri športni politiki vlekla Raymond Domenech in Bernard Lacombe, še dva legendarna nekdanja nogometaša Lyona.

Tudi pogled na zgodovino Aulasovih trenerjev je zgovoren. Več kot polovica trenerjev, ki so se na klopi Lyona zvrstili v času zdajšnjega predsednika, je Lyonov dres nosila na igrišču.

Kaj sledi, ko bo odšel?

Aulasov čas na čelu Lyona se sicer izteka. Že večkrat je poudaril, da bo vztrajal najpozneje do 75. leta starosti. Torej še največ štiri leta. Potem bo klub predal v roke nekoga drugega.

Bo naslednji predsednik Lyona postal nekdanji francoski košarkarski super zvezdnik Tony Parker? Foto: Reuters

Vse kaže, da bo to nihče drug kot najboljši francoski košarkar vseh časov Tony Parker. Nekdanji dolgoletni zvezdnik lige NBA je danes predsednik košarkarskega kluba Asvela iz Lyona, ki s svojim velikim nogometnim bratom sodeluje že zdaj. Pozneje naj bi nekdanji dolgoletni zvezdnik San Antonio Spurs skočil stopničko višje in se s košarkarskega podal na nogometni teren.

Toda še pred tem želi Aulas uresničiti smele napovedi, s katerimi je dvignil veliko prahu že pred leti. "Želim si, da bi postali evropski prvaki!" je povedal.

Številni so se njegovim besedam takrat smejali.

Danes se zagotovo ne več.