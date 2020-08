Favoriti brez težav, trenutek resnice za Celje #video

Celjani so letu 2015 spet nastopajo v evropskih pokalih. Takrat so nastopili v kvalifikacijah za ligo Europo zdaj pa lovijo skupinski del elitne lige prvakov. Prva ovira irski prvak Dundalk, ki se ga slovenski prvaki ne bojijo. "Za nas je velika čas in privilegij, da lahko nastopamo v tem tekmovanju. Malokdo je verjel, da nam lahko to uspe. Veseli me, da smo ostali v enaki zasedbi in komaj čakam na sredo. Tekma bo težka, a vemo, kaj je treba. Če želimo naprej, moramo premagati tekmeca. Če bomo pravi, ves čas osredotočeni, če bomo delali to, kar smo na treningih in praktično vso prejšnjo sezono, tudi rezultat ne bo izostal," poudarja kapetan Celjanov Mitja Lotrič.

Rozman in Lotrič pred tekmo z irskim prvakom:

Zakaj bo tekma v predmestju Budimpešte? Ker bi imel Dundalk v koronaobdobju težave pri vrnitvi iz Celja nazaj na Irsko, saj Slovenije ni na zelenem seznamu te otoške države, sta se kluba v skladu z navodili UEFA zato morala sprejeti dogovor o nevtralnem prizorišču tekme. Dvoboj bo tako odigran na štadionu na Szusza Ferenc Stadionu v Ujpestu, deset kilometrov severno od Budimpešte.

Na delu še štirje slovenski legionarji

Poleg Celja bodo v prvem krogu kvalifikacij na delu še štirje slovenski legionarji. Trojček pri Slovanu Kenana Bajrića, Žana Medveda in Alena Ožbolta čaka obračun z ekipo KI s Ferskih otokov, Miha Blažič pa se bo s Ferencvarošom udaril s švedskim prvakom Djurgardnom.

Miha Blažič se je v pretekli sezoni s Ferencvarošem veselil naslova madžarskega prvaka. Foto: Vid Ponikvar

S kom bi se lahko pomerili v 2. krogu?

Če bodo Celjani uvodoma uspešni, jih v 2. krogu 25. ali 26. avgusta doma čaka zmagovalec dvoboja med norveškim Moldejem in finskim Kupsom iz Kuopia. Če pa Celjanom spodleti v 1. krogu, bodo tekmovanje nadaljevali v 2. krogu kvalifikacij za ligo Europa.

Že v torek je bilo na sporedu pet tekem. Favoriti na domačih zelenicah niso imeli nobenih težav s tekmeci. Še največ dela je imela poljska Legia, ki je zgolj 1:0 premagala nasprotnika iz Severne Irske. Crvena zvezda je razbila Gibraltarce, Celtic Islandce, belurski Brest pa je izločil Astano.