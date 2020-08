Celjani uspešno prek Ircev, zdaj jih čaka norveški prvak

Celjani, ki so ob svoji stoletnici prvič postali državni prvaki, so v svojem prvem nastopu v kvalifikacijah za ligo prvakov pričakovano, a s precej dela, izločili irskega prvaka, ki je, denimo, še v sezoni 2016/17 igral v skupinskem delu evropske lige. Celje je do prednosti prišlo v prvem polčasu z golom Luke Kerina, v izdihljajih tekme pa sta zmago potrdila Dario Vizinger in Filip Dangubić.

Celjani v prvem polčasu dolgo niso prišli do kakšne priložnosti, čeprav so večinoma prevladovali na terenu. Toda v 43. minuti so povedli, potem ko je ob neodločnem Brianu Gartlandu do strela v padcu prišel nepopustljivi Luka Kerin in žogo poslal mimo Garyja Rogersa v mrežo za 1:0.

Fotogalerija s tekme NK Celje : Dundalk (foto: Vid Ponikvar):

Irci z lepimi priložnostmi

Pred tem so si celo več lepih priložnosti priigrali 14-kratni irski prvaki, v 18. minuti je Gartland z glavo meril le malce previsoko, v 35. pa je po strelu Michaela Duffyja z glavo dobro posredoval Matjaž Rozman.

Prav Duffy je bil prvi, ki je zagrozil v drugem polčasu, ko je z leve žogo poslal mimo nasprotne vratnice. Malce pozneje je Dario Vizinger z glavo poskrbel za nekaj dela irskega vratarja.

V drugem krogu jih čaka norveški prvak Molde. Foto: Vid Ponikvar

V 64. minuti je na srečo Celjanov v kazenskem prostoru slabo streljal Darragh Leahy, štiri minute pozneje pa je z leve za malo zgrešil Božić. V nadaljevanju so Celjani prepustili igro tekmecu, ki je nekajkrat prišel do obetavnih položajev, a mu česa več ni uspelo narediti.

V izdihljajih še dvakrat v polno

V 84. minuti pa so imeli Celjani tudi precej sreče, saj je Pat Hoban iz bližine s strelom z glavo zadel vratnico. V 88. minuti sta na drugi strani zgrešila Nino Pungaršek in Jakob Novak, v 89. minuti pa so Celjani izpeljali protinapad, na koncu je Mitja Lotrič nesebično podal pred prazna vrata Vizingerju, ki je zadel za 2:0. Piko na i je ob koncu iz bližine postavil Filip Dangubić.

NK Celje : Dundalk 3:0 (1:0) Stadion Ferenc Szusza, brez gledalcev, sodniki: Ferreira, Rodrigues in Bras (vsi Portugalska).

* Strelci: 1:0 Kerin (43.), 2:0 Vizinger (89.), 3:0 Dangubić (90.).

* Celje: Rozman, Marandici, Ćalušić, Zaletel, Kadušić, Vrbanec (od 86. Pungaršek), Štravs, Kerin, Lotrič, Božić (od 82. Novak), Vizinger (od 90. Dangubić).

* Dundalk: Rogers, Leahy, Gartland (od 76. Oduwa), Hoare, Gannon, Flores (od 69. Murray), Shields (od 82. McMillan), Čolović, P. McEleney, Duffy, Hoban.

* Rumeni kartoni: Kerin; Gannon, Shields.

* Rdeči karton: /.

