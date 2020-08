Celjski testi negativni, zelena luč za kvalifikacije lige prvakov

Nogometaši Celja so preskočili še zadnjo oviro pred svojim debitantskim dvobojem v kvalifikacijah za ligo prvakov. Na obveznem testiranju na novi koronavirus pred odhodom na Madžarsko so bili vsi testi negativni, so sporočili iz celjskega kolektiva.

"Dvignjena je še zadnja zapornica za nastop v kvalifikacijah za ligo prvakov. Vsi naši testi na novi koronavirus so negativni. Evropa, prihajamo!" so zapisali Celjani na družbenem omrežju Facebook.

Izbranci Dušana Kosića se bodo tako zdaj s čarterskim poletom iz Ljubljane odpravili v Budimpešto. V Ujpestu jih v sredo ob 19. uri čaka obračun z irskim prvakom Dundalkom.

"Verjamem, da bo tekma zelo težka." Foto: Vid Ponikvar

"Verjamemo vase, verjamem v fante"

"Za večino nas bo to debi v kvalifikacijah za ligo prvakov, tudi sam sem do zdaj igral samo kvalifikacije za evropsko ligo. To bo velik privilegij, saj nam ni nihče pripisoval resnih možnosti za kaj takšnega," pred dvobojem pravi kapetan Mitja Lotrič.

"Verjamemo vase, verjamem v fante, da lahko tudi v Evropi pokažemo, iz kakšnega testa smo. Veseli me, da smo ostali v nespremenjeni zasedbi. Sam se že veselim srede. Verjamem, da bo tekma zelo težka. Kogarkoli, ki nam ga žreb nameni, moramo premagati, če želimo napredovati v naslednji krog," še pravi Lotrič in dodaja, da če bodo pravi, zbrani in z glavo pri stvari ter če bodo počeli to, kar so počeli vso sezono, tudi rezultat ne bo izostal.

Celjani, ki so ob svoji stoletnici prvič postali državni prvaki, ob tem pa imajo tudi en pokalni naslov, ki je star že več kot 15 let, so nazadnje v Evropi igrali v sezoni 2015/16, ko so izpadli v 1. krogu kvalifikacij evropske lige proti Slasku iz Vroclava.

Če bodo izbranci Dušana Kosića uvodoma uspešni, jih v 2. krogu 25. ali 26. avgusta doma čaka zmagovalec dvoboja med norveškim Moldejem in finskim Kups Kuopiom. Če pa Celjanom spodleti v 1. krogu, bodo tekmovanje nadaljevali v 2. krogu kvalifikacij za evropsko ligo.

Sredin celjski tekmec Dundalk ima na Irskem 14 državnih naslovov. Foto: Reuters

Dundalk enkrat že v ligi prvakov

Sredin celjski tekmec Dundalk ima na Irskem 14 državnih naslovov, v prejšnji sezoni je ob ligi dobil še ligaški pokal in superpokal. V zadnjih šestih letih je bil petkrat irski prvak.

V svojih vitrinah ima 11 pokalnih naslovov in sedem ligaških pokalov, dvakrat je osvojil tudi superpokal. V svoji zgodovini ima deset nastopov v Evropi, pet v kvalifikacijah za ligo prvakov in štiri v kvalifikacijah za evropsko ligo. V sezoni 2016/2017 je nastopal v skupinskem delu evropske lige.