Nore zadnje minute Maribora, Celju spopad prvakov

Z izjemo Olimpije, katere nogometaši so do nadaljnjega v karanteni, ter Aluminija, ki bodo testiranje za novi koronavirus izvedli prihodnji ponedeljek, do takrat pa ostali v samoizolaciji, lahko slovenski prvoligaši še naprej izvajajo treninge in se na (prestavljeni) začetek sezone pripravljajo brez pretiranih omejitev. Ko je Nogometna zveza Slovenije (NZS) sprejela odločitev, da se bo prvi krog Prve lige Telekom Slovenije zamaknil na 22. avgust, so se nekateri klubi dogovorili kar za medsebojno srečanje.

Kosićeva četa boljša od Srebrničeve

Prvak Celje, ki bi moral v sredo v ''superpokalnem'' srečanju gostiti pokalnega zmagovalca Muro, je tako našel skupen jezik s Koprom. Povratnik v prvoligaško družbo je gostoval pri najboljšemu slovenskemu klubu, slovenski prvak pa je bil boljši z 1:0. Dvoboj "prvakov" prve in druge lige je potekal pred praznimi tribunami stadiona Z'dežele, edini zadetek pa je v izdihljajih prvega polčasa dosegel Matic Vrbanec.

Nekdanji kapetan Aluminija se je tako razveselil strelskega prvenca v dresu Celjanov. To je bila dobrodošla tekma za izbrance Dušana Kosića, saj jih že prihodnjo sredo čaka evropska preizkušnja, obračun 1. kroga kvalifikacij za ligo prvakov z irskim Dundalkom. Trener rumeno-modrih je na delu preizkusil 20 igralcev, to je bila prva tekma slovenskega prvaka po visokem porazu v Zagrebu (0:3).

Maribor do zmage v sodnikovem podaljšku

Aljoša Matko se je vpisal med strelce še na drugi zaporedni tekmi NK Maribor. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Na Štajerskem sta v sredo potekala dva prvoligaška prijateljska dvoboja. V Celju je gostoval Koper, v Mariboru pa Mura. Trije od omenjenih klubov se pripravljajo tudi na nastope v Evropi. V Ljudskem vrtu je dolgo kazalo, da se bosta velika tekmeca razšla brez zmagovalca. Ko se je končal redni del, je bil rezultat 1:1. Za vijolice je v prvem polčasu zadel povratnik Aljoša Matko, ki se je tako uvrstil na seznam strelcev še na drugi zaporedni tekmi, za pokalne zmagovalce pa je na začetku drugega polčasa izenačil Hrvat Andrija Filipović.

Vijolice so bile bližje drugemu zadetku, Aleks Pihler je zadel okvir vrat, veliko priložnost je zapravil tudi kapetan Marcos Tavares, a se rezultat do konca rednega dela ni več spreminjal. V sodnikovem podaljšku pa so Mariborčani le prišli do prednosti. Najprej je Rudi Požeg Vancaš izkoristil podajo Felipeja Santosa, ki je pred tem imenitno prodrl po desni strani, nato pa je v polno zadel še rekorder NK Maribor in 1. SNL Tavares.

Fotogalerija s tekme v Mariboru, fotograf Miloš Vujinović/Sportida:

1 / 17 2 / 17 3 / 17 4 / 17 5 / 17 6 / 17 7 / 17 8 / 17 9 / 17 10 / 17 11 / 17 12 / 17 13 / 17 14 / 17 15 / 17 16 / 17 17 / 17

Za Mariborčane so zaigrali Pirić (od 61. Jug), Milec (od 61. Viler), Mitrović, Koblar, Klinar, Dervišević (od 57. Vrhovec), Pihler (od 67. Cretu), Požeg Vancaš, Kronaveter (od 67. Kramarič), Matko (od 79. Felipe Santos), Zahović (od 67. Tavares). Barve Mure so od začetka tekma zastopali Obradović, Karničnik, Maruško, Gorenc, Šturm, Kouter, Horvat, Šušnjara, Bobičanec, Filipović in Maroša, v nadaljevanju pa so se predstavili še Zalokar, K. Cipot, Kozar, Kous, Kaučič, Brkić, T. Cipot, Žižek, Štrakl in Kosi.

Vijolice bodo dejavne tudi v soboto, ko se bodo v mestu ob Dravi pomerile še z Gorico. Vrtnice, ki bi morale vrnitev v prvo ligo začeti v četrtek v Stožicah, bodo tako priča zelo zahtevnemu prijateljskemu obračunu, saj se Mariborčani pripravljajo tudi na začetek evropske sezone.

Ljubljančani izgubili proti Gorencu Stankoviću

Danes so bili dejavni tudi nogometaši Brava. Mladi ljubljanski klub se je ponovno podal v Avstrijo, kjer je nedavno v pripravljalnem dvoboju namučil serijskega prvaka Red Bull Salzburg (2:2). Tokrat se je Grabićeva četa pomerila z graškim Sturmom, ki je v zadnji sezoni osvojil šesto mesto, po novem pa njegov dres nosi tudi občasni slovenski reprezentant Jon Gorenc Stanković. Sosedski obračun v Bad Waltersdorfu, kraju v okolici Gradca, so dobili Avstrijci. Zmagali so z 2:1, edini zadetek za goste iz Ljubljane pa je dosegel Michele Šego, mladi hrvaški napadalec, ki je zadel v polno v 9. minuti in izenačil rezultat na 1:1. Gorenc Stanković je nastopil za Sturm in si priigral nekaj priložnosti za zadetek.

Jon Gorenc Stanković se je poleti iz Anglije preselil v Avstrijo, kjer nosi dres Sturma. Foto: Sportida

Z Avstrijci bodo imeli kmalu opravka tudi Domžalčani, saj se bo v soboto ob 18. uri na slovenskih tleh mudil Kapfenberger.