Ne poskušajte tega sami. Ronaldo: Kličite me Neptun! #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S pomočjo vrvi privezano na razkošno jahto se je zveznik Juventusa, ki naj bi se ga Torinčani želeli v tem poletju znebiti, potopil na globino 14 metrov in nasmejano pokazal palec navzgor, ob prihodu na površje pa stisnil tudi pest in v svojem glasno zatulil.

"Zbudil sem se in razmišljal, kaj se dogaja pod gladino morja. Kličite me Neptun," je zapisal pod posnetkom na Instagramu in pripomnil, da njegovi oboževalci tega ne smejo poskusiti tudi sami.

Glede na to, da gre za nogometno zvezdo, je 14 metrov res lepa globina potopa, a denimo Alenka Artnik, najboljša slovenska potapljačica na vdih, ki s potopom 113 metrov drži tudi svetovni rekord, za dosego te globine, če se malce pošalimo, ne potrebuje niti zajeti zraka.

Preberite še: