Ronaldo k Messiju? Juventus se ga želi znebiti.

Juventus je v pretekli sezoni resda ubranil italijanski naslov, a to je za šefe torinskega velikana premalo. Najprej so vrata pokazali trenerju Mauriziu Sarriju in ga zamenjali z Andreo Pirlom, zdaj pa se – vsaj tako trdi španski novinar Guillem Balague – želijo znebiti še prvega zvezdnika ekipe Cristiana Ronalda.

Čeprav ni verjel nihče, je Juventus poleti 2018 poskrbel za prestopno bombo. Ronaldo je po devetih sezonah zapustil madridski Real in se za 117 milijonov evrov preselil v Torino. Stara dama je imela z njim velike načrte in čeprav so se zavedali, da jih bo njegova plača močno tepla po žepu, so šli v projekt, saj so verjeli, da lahko s Portugalcem zavladajo ne samo Italiji, pač pa tudi Evropi.

A vse skupaj ni šlo po načrtih. Ronaldo je s Juventusom v dveh sezonah osvojil zgolj tri lovorike. Dvema naslovoma v serii A je dodal še enega v italijanskem superpokalu, veliko razočaranje pa so italijanski prvaki doživeli v ligi prvakov. V sezoni 2018/19 je Juventus v četrtfinalu moral stisniti desnico Ajaxu, pred dnevi pa že stopničko prej, v osmini finala, izpadel proti Lyonu.

Portugalec na leto le s plačo pri Juventusu dobi 31 milijonov evrov. Foto: Reuters

Šefi Torinčanov si želijo sprememb. Prva stvar je bila menjava trenerja, druga pa je malce razbremeniti plačilno listo. Ta je predvsem zaradi Portugalca astronomska, saj naj bi na leto prejemal kar 31 milijonov evrov. ''Ponujajo ga vsem klubom, tudi Barceloni,'' je za BBC dejal španski novinar Balague, a dodal: ''Bo pa težko, poglejte, koliko zasluži, težko bodo našli nekoga, ki bo Ronaldu plačal tako vsoto.'' Po besedah Balagueja je Ronaldov agent Jorge Mendes navezal stik tudi z Realom, ki pa si 35-letne portugalske zvezde ne želi nazaj.

Juventus se želi znebiti tudi Paula Dybala in Aarona Ramseyja, ki imata prav tako visoko plačo, a nekaj so želje, drugo je resničnost. Prav vsi nogometaši imajo še vedno veljavne pogodbe. Ronaldo, ki je v dveh sezonah za italijansko ekipo dosegel 65 zadetkov, do leta 2022, Dybala ravno tako, Ramsey pa še leto več.

