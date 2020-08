Dobra novica za ljubitelje nogometa: Prva liga je nazaj!

Sezona 2020/21 Prve lige Telekom Slovenije, ki bi se morala začeti že 12. avgusta, a je bil njen začetek zaradi okužb s covid-19 med nogometaši prestavljen, se bo vendarle začela. Dan D bo to soboto, 22. avgusta 2020, ko se bosta v Sežani najprej pomerila domača Tabor Sežana in Koper (17.00).

Dve uri pozneje bosta na zelenico prikorakali postavi Domžal in Brava, sobotni spored pa se bo končal s poslastico v Celju, kjer se bosta pomerila državni in pokalni prvak, Celje in Mura (20.45).

V nedeljo bo odigrana ena tekma, Kidričani, ki so končali karanteno zaradi okužbe z novim koronavirusom, bodo ob 18. uri gostovali v Mariboru.

Aluminij bo igral že v nedeljo. Foto: Vid Ponikvar

Že dopoldan je iz NK Aluminij prišla informacija, da so bili trije nogometaši pozitivni z novim koronavirusom. Opravljeno je bilo 42 testov, 39 je bilo negativnih, trije pa so "padli" na testu. Ker so bili vsi nogometaši in člani strokovnega vodstva od 8. do 17. avgusta v karanteni, lahko vsi, katerih test je pokazal negativen rezultat, danes začnejo trenirati. Prav tako pa bodo v nedeljo lahko začeli igrati v prvi slovenski ligi.

Nogometaši Olimpije in Gorice bodo morali še malo počakati

V prvem krogu tridesete sezone bodo odigrane štiri tekme, zaradi karantene v ljubljanskem prvoligašu, ki se izteče 22. avgusta, bo tekma med Olimpijo in Gorico odigrana v poznejšem terminu.

Pred enim tednom je še pred uradnim sporočilom v javnosti zaokrožila informacija, da so na ponedeljkovem testiranju "padli" trije zmaji. Med okuženimi sta bila dva nogometaša in član strokovnega vodstva. Posledično je bila za nogometaše Olimpije odrejena karantena.

Pari 1. kroga PLTS 2020/2021: Sobota 22. 8.:

17.00: Tabor Sežana – Koper (Planet 2)

19.00: Domžale – Bravo (Planet 2)

20.45: Celje – Mura (TV Slovenija 2) Nedelja 23. 8.

18.00: Maribor – Aluminij (Planet) Prestavljeno:

Olimpija – Gorica

