Mariborčani ponižali Gorico, ki je doživela najhujši poraz v 19 mesecih

Nogometaši Maribora so se v sobotnem prijateljskem dvoboju, generalki za uvodno tekmo na prvenstvu, znesli nad Gorico. Povratnika v prvoligaško druščino so premagali s ''teniškim'' rezultatom 6:1 in dokazali, da je pripravljenost pred prestavljenim začetkom Prve lige Telekom Slovenije na vse višji ravni. Z dvema zadetkoma sta izstopala Jasmin Mešanović in Martin Kramarič.

Maribor : Gorica 6:1 (2:1) Strelci: Mešanović 21., 58., Kronaveter 29./11-m, Kotnik 50., Kramarič 55., 60.; Smajlagić 34.

Vijolice so se po odločitvi vodstva Prve lige Telekom Slovenije, da zaradi treh okužb z novim koronavirusom v taboru Olimpije začetek tekmovanja prestavi za poldrugi teden, dogovorili za dva prijateljska dvoboja. V sredo so v Ljudskem vrtu premagali pokalnega zmagovalca Muro (3:1), do odločilne prednosti pa so prišli v sodnikovem podaljšku. Tri dni pozneje so na stadionu pod Kalvarijo gostili še Gorico in njeno mrežo zatresli kar šestkrat!

Zmagali so s 6:1, končni rezultat pa je bil postavljen že v 60. minuti, ko je Martin Kramarič, povratnik v mariborske vrste, ki je v prejšnji sezoni branil barve Brava, dosegel svoj drugi zadetek na tekmi. Dvakrat je zadel v polno tudi Jasmin Mešanović, po enkrat pa sta bila za Maribor uspešna Rok Kronaveter (z bele točke) in Andrej Kotnik, ki je z zadetkom v 50. minuti, ko je zatresel mrežo nekdanjega kluba, napovedal divji strelski festival na Štajerskem.

Poker Maribora v desetih minutah

Med strelce se je pri gostiteljih vpisal tudi Andrej Kotnik, sicer nekdanji član Gorice. Foto: Sportida Maribor je na začetku drugega dela v pičlih 10 minutah prednost z 2:1 povišal na končnih 6:1, Novogoričani pa so prejeli veliko potrditev, kako bodo tekmeci v prvoligaški druščini neprimerno močnejši od tistih, s katerimi so imeli opravka v prejšnji sezoni.

Vrtnice, ki so v dodatnih kvalifikacijah v Kranju ponižale Triglav (5:0), so bile zlasti v drugem delu nemočne, častni zadetek, takrat je znižal na 1:2, je dosegel Mešanovićev rojak Semir Smajlagić. Maribor je bil blizu čarobne ''sedmice'', a je strel Aljoše Matka, v prejšnji sezoni prvega strelca Brava, v 74. minuti ustavila prečka.

Trener Maribora Sergej Jakirović se je odločil za naslednjo postavo Jug (od 61. Pirić), Klinar (od 79. Bobarić), Martinović, Peričić, Viler (od 61. Kolmanič), Cretu (od 73. Maher), Pihler (od 73. Mihelič), Kramarič (od 61. Tavares), Kronaveter (od 46. Kotnik), Felipe Santos (od 61. Matko) in Mešanović (od 61. Zahović).

Najnovejši član Maribora, posojeni napadalec Brightona Jan Mlakar, proti Gorici še ni kandidiral za srečanje. Morda bo dobil priložnost prihodnjo soboto, ko naj bi se začela prvoligaška sezona.

Martin Kramarič se je izkazal z dvema zadetkoma. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Pri gostih iz Nove Gorice je trener Borivoje Lučić v prvem polčasu ponudil priložnost enajsterici Likar, Hodžić, T. Kavčič, Bardanca, M. Kavčič, Grudina, Jermol, Begić, Marinič, Volarič in Smajlagić, v nadaljevanju pa so zaigrali še Marjanović, Kačinari, Aliaga, Predanić, Asante, Bečiri in Schifferl.

Gorica ni tako visokega poraza doživela vse od začetka leta 2019, ko je v Rovinju izgubila pripravljalno tekmo proti hrvaškemu prvoligašu Osijeku z 0:6. To je bila tekma, na kateri je na trenerskem stolčku Gorice debitiral Nermin Bašić in ga po rezultatski krizi tudi hitro zapustil.