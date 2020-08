Ibrahimović v središču afere: je res skočil v posteljo s seksi novinarko?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanski rumeni tisk je v zadnjih dneh ponorel. Prepričani so, da sta Zlatan Ibrahimović in vroča novinarka Diletta Leotta par, a resnica naj bila drugačna. Tako vsaj trdi mična Italijanka, ki je prek svojih predstavnikov za javnost govorice odločno zanikala.

Diletta je pred dnevi upihnila 29. svečko:

Ibrahimović, ki se je konec lanskega leta vrnil v Italijo, je pred kratkim skupaj z 29-letno novinarko snemal reklamo za Buddyfit aplikacijo, po vsem druženju, ki ga je zahtevalo snemanje, pa naj bi se nogometaš in športna novinarka zbližala. Revija Chi je dvojec že razglasila za par, a govorice je Dilettin tabor zanikal. ''Ne gre za nobeno zvezo, zato nimamo česa komentirati. Oba sta le ambasadorja Buddyfita,'' so na kratko odgovorili angleškemu tabloidu The Sun.

Reklama za Buddyfit:

Ibrahimović je sicer že 18 let srečno poročen z več kot deset let starejšo Heleno Seger, s katero ima dva sinova Maximiliana (14) in Vincenta (12), Leotta pa je bila do še pred kratkim v zvezdi z boksarjem Danielejem Scardino. Parček se je razšel kmalu po snemanju reklame, kar je bil še dodaten razlog za številna ugibanja italijanskih tabloidov.

''Diletta je bila najboljše, kar mi se mi je zgodilo v življenju. Sem razočaran, a se ne "mečem po tleh". Sem boksar, prejel sem udarec, zapustila me je,'' je neporaženi boksar v srednji kategoriji povedal za spletno stran Tips For Women.

Daniele in Diletta sta se po dolgotrajni zvezi nepričakovano razšla:

Ibrahimovića in vročo novinarko so pred dnevi skupaj opazili tudi v eni od restavracij na Sardiniji, kjer je Leotta praznovala 29. rojstni dan. ''Nihče ne ve, kaj se je dogajalo v restavraciji, saj je bila ta za javnost zaprta. Dejstvo pa je, da se Ibra tam ni znašel po naključju,'' še piše revija Chi. Nihče ne ve, kaj je res in kaj ne. A znani slovenski rek pravi, da kjer je dim, je tudi ogenj.

