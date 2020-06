Izbor z družabnih omrežij je rubrika, v kateri na Sportalu vsak ponedeljek zvečer ponudimo nabor desetih zanimivih dogodkov iz nogometnega sveta v zadnjem tednu, ki jih najdemo ob brskanju po družabnih omrežjih. Nabor kratkih novičk, zbranih na enem mestu, je nastal v želji, da se izognemo poplavi novic s senzacionalističnimi naslovi, ki vse bolj zapolnjujejo današnji medijski svet.

Kot bi pojedel dve celi lubenici

Začnimo kar z nogometno legendo svetovnih razsežnosti Diegom Armandom Maradono. Na družabnih omrežjih pojavil posnetek, kako brez majice kljub ogromnemu trebuhu žonglira s teniško žogico. "Kot bi pojedel dve lubenici," se je glasil en komentar, spet drugi, da to zagotovo ni Argentinec, saj ob žongliranju ne uporablja rok. Twitter policaji so hitro razkrili skrivnost in zapisali, da to res ni Maradona, ampak le odsek s filma Youth (Mladost), v katerem je njegovo podobo igral Rolly Serrano.

Trebe je priznati, da mu je res podoben:

Pravi Maradona je sicer pretekli teden še za eno sezono podaljšal sodelovanje z argentinskim prvoligašem Gimnasio La Plata. Čeprav ga je v boju za obstanek v elitni rešila epidemija novega koronavirusa, je klub zadovoljen z njegovim delom, eden najboljših nogometašev vseh časov pa se odlično razume tudi z navijači.

Kaj je povedal po podpisu pogodbe. Treba je povedat, da je zadel bistvo:

Diego Maradona with one of the greatest post-match interviews ever. pic.twitter.com/GjwjdyTXOq — ESPN FC (@ESPNFC) November 26, 2018

Kot Tom Hanks živel na letališču

Vsi poznamo iz filma Terminal, kjer je glavni igralec Tom Hanks, nikoli pa si nismo mislili, da je možno, da se komu kaj takega zgodi tudi v privatnem življenju. No pa se je ganskemu nogometašu Juana Mullerju, ki je bil kar 74 dni ujet na letališču v Mumbaju.

Nesrečni Miller je v Indijo prispel novembra lani, kamor je šel z namenom, da podpiše profesionalno pogodbo. Vse skupaj pa padlo v vodo, denarja ni zaslužil, po poteku delavne vize pa bi se moral vrniti domov, a zaradi koronakrize do tega ni prišlo. Indija je zaprle meje in ustavila letalski promet, zato je Miller kar 74 dni živel na letališču. Le tamkajšnjem osebju in drugim potnikom se lahko zahvali, da je kar se da spodobno preživel to težko in negotovo obdobje.

''Tom Hanks je bil moja inspiracija. Zgodaj sem vstal, šel pod tuš in odšel na sprehod po terminalu. Zaposleni so mi dajali hrano in nekaj denarja, ki sem ga hitro zapravil, saj je bilo vse zelo drago. Nikoli nisem izgubil upanja, da bo tudi zame vse skupaj dobro izteklo,'' je povedal

Po dobrih dveh mesecih životarjenja je zgodba le prišla do predsednika nogometne zveze Indije, ki so Millerja preselili v luksuzni hotel in mu hitro organizirali let v domovino.

Opetnajstili so jo za kar 150 tisoč evrov

Lepa italijanska novinarka Diletta Leotta je bila žrtev kraje. Nepridipravi so udrli v njeno stanovanje v Milanu in jo oškodovali za kar 150 tisoč evrov. Ukradli so ji sef z denarjem, drage ure in nakit. Policija že išče zločince, ki so očitno vedeli, da lepotica v stanovanju hrani pravo malo bogastvo, sama pa se na vse skupaj še ni odzvala.

Se vidi, da se dolgo ni igralo

Po koronavirusu nogometaši še vedno niso pravi. Še vedno niso v optimalni formi. Vidi se, da niso še tam, kjer so bili, dokaz za to pa je tudi situacija s tekme z druge nemške lige med Stuttgartom in Osnabrück, ki je se končala brez zadetkov (0:0). A ne bi smelo biti tako.

V hitrem protinapadu gostov se je Niklas Schmidt sam znašel z zelo ugodnem položaju za strela, a se je odločil še za boljšo rešitev in zaposlil Benjamina Girtha, ki pa se je v nadaljevanju akcije naravnost osmešil. Žogo bi moral le potisniti v prazno mrežo, a je zadel le vratnico in v sekundi postal spletna senzacija. Dame in gospodje, to morate videti, čeprav nam ni vseeno za Benota. Vemo, da ga bodo zaradi tega še dolgo zafrkavali.

Osnabrück spelar i Stuttgart i detta nu. 0-0 i paus, men det är inte helt orimligt att tycka att de borde haft ledningen. pic.twitter.com/SB6Kra0Iwg — Erik Niva (@ErikNiva) June 7, 2020

Srbski zvezdnik spet v težavah

Tukaj je ponovno Luka Jović. Srbski napadalec ne neha delati neumnosti in jeziti navijačev Reala. Pred mesecem se je po neumnosti zlomil peto, potem ko je padel s terase, zdaj pa je z mavcem na nogi prosti čas izkoristil za druženje s prijatelji. Ne samo, da je Srb spet prekršil karanteno, se je na fotografiji, ki jo je kar sam dal na Instagram, še objemal s prijateljem in s tem kršil še drug ukrep v boju s koronavirusom.

Luka je po nasvetu svojih sledilcev, 'fotko' odstranil, a prepozno, španski mediji so ga hitro pribili na križ, pričakuje pa se, da ne bo nič kaj milosten niti Real, ki počasi izgublja potrpljenje. Galaktiki so za Srba odšteli kar 60 milijonov evrov, od njega pričakovali velike stvari, za zdaj pa so dobili le prst v ... Stavek lahko dokončate sami.

Zanimiva zgodba nekdanjega up Manchester Uniteda

Rory Curtis, nekdanji mladi up Manchester Uniteda, je v intervjuju za BBC predstavil zgodbo, ki vas bo zagotovo šokirala. Ko je imel 22 let, pisalo se je leto 2012, je doživel hudo prometno nesrečo, v kateri je imel srečo, da je sploh preživel. Poleg vseh zlomov si je huje poškodoval tudi možgane, zato so bili zdravniki vse prej kot optimistični, a sledil je preobrat. Po šestih dneh umetne kome se je zbudil, a za kratek čas postal drug človek. Tekoče je govoril francosko, ob tem pa je mislil, da je znani filmski igralec Matthew McConaughey.

"Čeprav sem se v šolo učil nekaj malega francoščine, je nikoli nisem govoril tekoče, zato je vse skupaj zelo presenetilo," je razkril nekdanji član akademije Manchester Uniteda.

Druga stvar v tej neverjetni zgodbi je, da je mislil, da je znani filmski igralec. "Ko sem se pogledal v ogledalo, nisem niti vedel koga gledam, mislil sem, da gre za kakšno šalo, a nisem se pustil motiti in komaj čakal, da zapustim bolnišnico, da se vrnem na snemanje filmov," je v zanimivem pogovoru dejal Curtis.

Mož se ji je spremenil v zombija

Žena argentinskega nogometnega zvezdnika Angela di Marie Jorgelina Cardos je priznala, da je njen mož vse prej kot dobro prenesel izolacijo zaradi koronavirusa. Član PSG naj bi bolehal za depresijo in tesnobo. ''Ne počuti se v redu,'' je za Telefe dejala soproga Argentinca in dodala, da jo njej mož po novem spominja na zombija.

''Zjutraj sem sama z otroki, naredimo, kar je treba za šolo, Angel se nam pridruži za kratek čas popoldne,'' je potarnala.

Francosko prvenstvo je že končano, se pa bodo 22. junija lahko nadaljevali treningi ekip. Angel, najbrž že komaj čaka.

Nogometaš na trg postavil novo znamko gina

Avstrijski nogometni reprezentant Marko Arnautović je v preteklem tednu predstavil novo blagovno znamko gina, ki nosi njegovo ime. Klasičnemu ginu so dodane avstrijske marelice in srbske slive, kar predstavlja nogometaševe korenine iz obeh držav.

"V Arnautović ginu je treba uživati. Ni ustvarjen zato, da bi nekdo kupil 10 ali 15 steklenic in se nato opijal do nezavesti," je ob predstavitvi alkoholne pijače dejal napadalec kitajskega Shangai SIPG, v katerega je prestopil iz West Hama.

Lapsus novinarke nasmejal celotno Srbijo

Po uvrstiti Vojvodine v polfinale srbskega pokala je zablestela novinarka srbske televizije, ki je s svojim nastopom nasmejala celotno Srbijo. Najprej je dejala, da si je na štadionu Karađorđe tekmo ogledalo milijonov gledalcev, nato pa še, da je Vojvodina Mladost izločil po enajstmetrovkah s 5,4?! Gre za lapsus, ki ga redko vidimo, a priznajmo si, da nas je dobro nasmejala.

Drama pri Neymarjevih: ga je hotela ubiti?

Neymarjeva mama Nadine Goncalves (52) je pred dnevi spet začela ljubezensko razmerje s še enkrat mlajšim moškim Tiagom Ramosom (23), ki ga je pred tedni pustila, ko je izvedela, da je v preteklosti spal tudi z moškimi. Med drugim tudi s sinovim osebnim kuharjem. Očitno je po več prespanih dneh to ni več tako motilo, vseeno pa se je v preteklem tednu pri Neymarjevih spet napeto.

Nadine je po grdi ureznini svojega 'fanta' poklicala rešilca, ki je Tiaga odpeljal na urgenco, tam pa je dobil kar 12 šivov. ''Šlo je za nesrečo. Nadine se je zdelo najbolje, da pokliče rešilca. Vse skupaj je zdaj v najlepšem redu,'' je dejal predstavnik Neymarjeve mame.

Resnica naj bi bila nekoliko drugačna. Po poročanju brazilskega Extra, ki je dobil izjavo soseda, naj bi se zaljubljenca tisto noč prepirala. Vse skupaj je pod drobnogled vzela tudi policija, ki je oba akterja že zaslišala in izprašala. Nekateri so celo pisali, da je šlo za poskus umor, spet drugi, da je mladi žrebec od jeze boksnil v okno, ki se je razbilo in ga porezalo.

Jabolko ne pade daleč od drevesa ...

... pravi zguljena fraza, ki v tem primeru vseeno drži kot pribita. Na popularni družabnih shemi TikTok se je pojavil posnetek spektakularnega zadetka Maximiliana Ibrahimovića, ki je v slogu svojega očeta ukanil nasprotnega vratarja. Po podaji je s hrbtom obrnjen sprožil z desnico in neubranljivo zadel v desni zgornji kot.

Zlatan ima z ženo Heleno dva sinova. Ob Maximilianu (2006) še Vincenta (2008).