Srbski zvezdnik lagal: pri Realu besnijo

Jović ima zlomljeno peto, zato bo z igrišč odsoten vsaj tri mesece, kar pomeni, da je te sezone zanj, če se bo sploh nadaljevala, že konec. "Komaj je ostal živ. Padel je z nekega zida, ne vem, kako naj vam pojasnim, saj še meni ni jasno, kako mu je to uspelo. Vse se je zgodilo hitro in povsem po naključju," je za srbski Kurir dejal vir blizu srbskega napadalca, ki je v Real za 60 milijonov evrov prišel iz Eintrachta.

Omenjeni srbski medij je poskušal informacije o padcu s terase preveriti tudi pri očetu Milanu, ta pa zadeve ni smel komentirati. "Ne smem govoriti o tem. Iz kluba so prišla navodila, da nihče, niti Luka, o tem ne sme govoriti, upam, da me razumete," jim je povedal in odložil slušalko.

Ker je Jović poskušal zdravniško osebje prepričati, da se je tako hudo poškodoval na treningu, so pri Realu zelo jezni. Ne razumejo, zakaj bi lagal, a verjetno si Jović, ki že tako ali tako pri Realovih navijačih ni priljubljen, ni hotel nakopati novih težav.

V Srbiji mu je zaradi kršenja karantena grozila celo aretacija, kasneje se je malce odkupil z donacijo v višini 50 tisoč evrov. Foto: Reuters

Pred tedni kršil tudi karanteno

Jović je že pred tedni razbesnel nogometni svet. Gre za čas, ko je bil z drugimi nogometaši Real Madrida v karanteni, saj so pri košarkarju tega moštva Treyu Thompkinsu odkrili okužbo z novim koronavirusom, že po nekaj dneh pa se vrnil k dekletu v Beograd.

Imel je sicer dovoljenje kluba in potrdilo, da je negativen, za razburjenje javnosti pa je poskrbel, ker naj bi se, kot poročajo srbski mediji, udeležil večje rojstnodnevne zabave v nekem beograjskem lokalu. Jović se je za nespametno potezo opravičil, kasneje pa srbskim bolnišnicam doniral 50 tisoč evrov, s katerimi bodo kupili še kako potrebne respiratorje.

