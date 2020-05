Huda poškodba srbskega zvezdnika: sezone je konec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko so se nogometaši v Španiji, tudi pri vodilni Barceloni in drugouvrščenemu Real Madridu, vrnili k treningom v matičnih klubih, se je že pojavila prva "žrtev" koronavirusnega premora. Mladi srbski napadalec Luka Jović, ki se je v Madrid vrnil pred nekaj dnevi, je uvodne treninge končal z zlomom desnega stopala, so sporočili iz Reala.