"Sina mi ni ubil koronavirus, sam sem ga zadavil"

Turčijo pretresa priznanje tamkajšnjega nogometaša Cevherja Toktasa, da je ubil svojega petletnega sina, za katerega so sprva mislili, da je umrl zaradi zapletov ob okužbi z novim koronavirusom. Nekateri so prepričani, da ima 32-letni nogometaš hude psihične težave in tako grozljivega zločina ni zagrešil, a branilec drugoligaša Burse Yildrima vztraja pri tem, da je morilec.