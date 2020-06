Dobrosrčna akcija nekdanjega irskega asa, ki ji ploska ves svet

Robbie Keane je nekdanji as evropskega in svetovnega nogometa, ki je z 68 goli v dresu reprezentance z naskokom najboljši strelec Irske (drugi na lestvici za njim "rahlo" zaostaja, Nial Quinn je namreč dosegel 21 golov), a očitno tudi človek zelo velikega srca. Akcija, ki jo je organiziral pred kratkim, je dokaz, da je res tako.

Kaj je naredil nekdanji golgeter z otoških nogometnih zelenic, ki je igral tudi v Italiji (Inter Milano) in ZDA (Los Angeles Galaxy)? Devetintridesetletni napadalec, ki se ga najbolj spomnimo po golih v majici londonskega Tottenhama in je zadnjo tekmo odigral leta 2018, je močno razveselil Philipa Walsha. Velikega športnega in nogometnega navdušenca z Downovim sindromom, ki v življenju ni imel sreče. Sploh v zadnjem času ne. Pred šestimi tedni je namreč ostal brez očeta, ta je nepričakovano umrl, medtem ko se njegova mama bori z rakom in obiskuje kemoterapije. Kljub temu mladenič ni ostal brez volje do življenja, a je ob tem izrazil veliko rojstnodnevno željo, 23. maja je namreč dopolnil 27 let.

Ob prebiranju časopisnih člankov o ljudeh, ki so v času karantene ob pandemiji koronavirusa na dom prejemali rojstnodnevne čestitke, si je namreč zaželel, da bi jih čim več dobil tudi sam. Želja se mu je s Keanovo pomočjo izpolnila. Na svojem Instagramovem profilu, na katerem je nabral že skoraj 600 tisoč sledilcev, je Irec namreč predstavil Quinnovo zgodbo in svoje sledilce prosil, da mu pomagajo izpolniti željo.

Akcija je več kot uspela. Na Quinnov naslov so ob številnih videočestitkah, ki so jih posneli znani in neznani, namreč prispele vreče rojstnodnevnih čestitk, ob katerih je mladenič, oblečen v dres nekdanjega Keanovega kluba Manchester United, žarel od veselja. "Poštar je prispel. Neverjetno. Vse najboljše, Philipp," je Keane zapisal ob videih in fotografijah veselja, ki so nastale ob tem. Lepa akcija, ki ji je zaploskal ves svet. Poklanjamo se ji tudi mi. Bravo, Robbie!

Takole je svoje sledilce nagovoril Robbie Keane:

Kup rojstnodnevnih čestitk, ki jih je dobil Philip Walsh:

Kaj pravite o akciji Robbieja Keana? Robbie Keane je velik car, Nial Quinn pa še večji! 4 +

Že prej mi je bil Robbie Keane všeč, zdaj pa ga naravnost obožujem! 0 +

Tako lepo, da sem se ob tem kar zajokal(a). 0 +

Naslednje leto bom Nialu Quinnu čestital(a) tudi sam(a). 0 + Oddanih 4 glasov

Smrt dečka, ki mu je Kylian Mbappe izpolnil zadnjo željo

Francijo je prejšnji teden razžalostila novica o smrti komaj petletnega dečka Arthurja, ta je umrl po osmih mesecih pogumnega boja z možganskim tumorjem. Nekaj tednov pred tem se je mlademu nogometnemu navdušencu izpolnila ena od zadnjih želja, ki jih je imel. Spoznal je svojega velikega idola Kyliana Mbappeja in ob tem žarel. Po tem, ko je izvedel za Arthurjevo smrt, se je oglasil tudi eden od največjih zvezdnikov svetovnega nogometa in se z ganljivim zapisom na Instagramu poslovil od svojega mladega navijača.

"Naš Arthur je odšel med zvezde. Ob tem sem neizmerno žalosten, a hkrati tudi zelo ponosen, ker sem spoznal tako pogumnega fanta, svojega malega heroja. Osem mesecev se je boril kot superjunak in me naučil, da so v življenju pomembne najenostavnejše stvari. Ti si in boš ostal vzor za vse nas. Rad te imam. Tvoj prijatelj Kylian," je zapisal eden od najboljših napadalcev na svetu, ki je Franciji pred dvema letoma pomagal do naslova svetovnega prvaka. Spomnimo, v Rusiji se je izkazal s štirimi zadetki in se med strelce vpisal tudi v velikem finalu, v katerem so Francozi s 4:2 pometli s Hrvati.

Ganljiv zapis Kyliana Mbappeja:

Najbolj nor prestop v zgodovini nogometa

Se še spomnite Brazilca Freda? Enega od tistih brazilskih reprezentantov, ki je sodeloval pri enem od največjih porazov v zgodovini tamkajšnjega nogometa, porazu proti Nemčiji pred domačimi navijači z 1:7 v polfinalu svetovnega prvenstva 2014. Prav nekdanjega napadalca Lyona, ki je na tisti tekmi še zadnjič, 36. oblekel brazilski dres, v katerem je dosegel 16 golov, so navijači takrat označili za enega od glavnih krivcev za polom.

Kljub slabemu spominu na poletje 2014 pa danes 36-letni napadalec v deželi petkratnih svetovnih nogometnih prvakov uživa velik ugled, ki si ga je pridobil z goli v majicah tamkajšnjih nogometnih velikanov. Zadnji dve leti je gole zabijal za Cruzeiro, zdaj pa se vrača v Fluminense, za katerega je med letoma 2009 in 2016 dosegel kar 172 golov v 288 nastopih, kar ga uvršča na visoko tretje mesto večne lestvice strelcev velikana iz Ria de Janeira.

Toda veliko bolj kot njegov prestop odmeva način, kako bo Fred iz Belo Horizonteja, kjer je igral zdaj, pripotoval v Rio. Na 600 kilometrov dolgo pot je, če verjamete ali ne, odpotoval kar na kolesu. V Fluminense se bo vrnil po obvozu, tako da bo namesto 450 kilometrov, kolikor mesti loči po najbližji cesti, pot podaljšal za 150 kilometrov, zgodba pa ima kakopak tudi humanitarno noto. S pomočjo sponzorjev, ki spremljajo akcijo, bo namreč več kot nahranil štiri tisoč družin. Koliko časa naj bi potoval? Šest dni.

Takole so Fredov prihod potrdili pri Fluminenseju:

Boa noite, Melhor e Mais Bonita Torcida do Mundo! Nosso artilheiro VOLTOU! Não poderíamos fechar esse domingo tão especial com outra imagem! Muito obrigado! #SejaSócio #VaiTePegar pic.twitter.com/lfuHfbCq6n — Fluminense F.C. (de 🏡) (@FluminenseFC) June 1, 2020

Fred v kolesarskem dresu:

Kaj pravite o norem prestopu Freda? Komaj čakam na podoben prestop iz Radomelj v Domžale. 1 +

Šest dni? Primož Roglič bi v tem času iz CSKA Moskve prestopil v L.A. Galaxy. 0 +

Sijajna ideja. Zelo mi je všeč. 1 +

Brez veze. Kolo naj prepusti drugim, sam pa ostane pri nogometni žogi. 0 + Oddanih 2 glasov

Ideja Škotov, ki ji v svetu ni para

Prejšnji teden je pozornost na svetovnem spletu zbujala tudi nevsakdanja, verjetno celo prva takšna poteza v svetovnem nogometnem svetu, za katero so poskrbeli pri škotskem prvoligašu FC Livingstonu. Česa so se domislili pri tem 77 let starem škotskem nogometnem klubu?

Odločitev o tem, ali podaljšajo pogodbo s svojim veteranom, vratarjem Garyjem Maleyjem, so prepustili kar navijačem. V začetku tedna so namreč na Twitterju objavili preprosto anketo, v kateri so svoje sledilce prosili, naj glasujejo za to, ali bo 37-letni vratar tudi v prihodnji sezoni ostal član njihovega kluba.

Dva dni pozneje, po skoraj 200 tisoč glasovih v anketi, so sporočili, da z njim podaljšujejo sodelovanje. Za podaljšanje je bilo nekaj več kot 70 odstotkov tistih, ki so oddali glasove, in odločitev je padla. Škotski nogometni veteran bo še vsaj eno leto igral nogomet v Livingstonu.

Takole so Škoti naznanili podaljšanje sodelovanja z Garyjem Maleyjem:

✍🏻| The people have spoken – @Maley1Gary stays!



With almost 200,000 votes cast on our twitter poll & over 1 million impressions worldwide, the fans have spoken and as a result, goalkeeper Gary Maley has today signed a one-year extension at the club.



🔗 https://t.co/tiNhaJGiuX pic.twitter.com/I5AGFiYvQG — Livingston FC (@LiviFCOfficial) May 27, 2020

Anketa FC Livingstona:

📋| Quite possibly a football first but we’re giving you the chance to decide on the future of goalkeeper @Maley1Gary.



With his contract expiring next month, we’re leaving it in the hands of the fans as to whether or not we offer “Stretch” an extension.



Stay or go - you decide! — Livingston FC (@LiviFCOfficial) May 25, 2020

Se strinjate s podaljšanjem pogodbe z Garyjem Maleyjem? Seveda, zasluži si! Izjemen vratar. 0 +

Nepošteno! Moral bi podaljšati za dve leti. 0 +

Kaj pa vem. Tiste napake s tekme proti Dundee Unitedu mu ne morem oprostiti … 1 +

Nikakor ne, saj imajo Rossa Stewarta! 0 + Oddanih 1 glasov

Takole se socialno "distancirajo" na Reki

Nedeljski podvig Rijeke Simona Rožmana v polfinalu hrvaškega pokala, ki je po zaostanku proti Osijeku z 0:2 prišla do velikega preobrata, zmagala s 3:2 in se uvrstila v veliki finale, je zaradi ukrepov ob pandemiji koronavirusa minil brez prisotnosti gledalcev na domačem stadionu Rujevica.

Poglejte pa, kaj se je na treningu Rijeke dogajalo dan pred tekmo, ko so podporo nogometašem Rijeke na pomožni stadion prišli izrazit številni privrženci Rečanov. Ob tem so prižigali goreče bakle, prepevali in poskrbeli za nekaj nelogičnih prizorov, ki smo jih lahko v zadnjih tednih spremljali tudi v naši okolici. Medtem ko smo na eni strani pozorni na objestnost, ohranjamo socialno razdaljo in po svetu hodimo z maskami, se na drugi družimo v množicah … "Logika."

Kaj pravite o prizorih s treninga NK Rijeka? Sprašujem se, kdo je tukaj nor? 1 +

Navijači so ravnali odgovorno. Vidi se, da so ohranjali milimeter in pol razdalje. 0 +

Povsem logično. Znano je, da se med tekmo lahko okužiš, med treningom pa ne. 1 +

To so pravi navijači! 0 + Oddanih 2 glasov

Vratar PSG razbil četrt milijona vrednega lamborghinija

Nekdanji vratar londonskega Chelseaja, ki pa za Londončane v štirih letih ni zbral niti enega nastopa, in zdajšnji rezervni vratar PSG, ki je za Parižane do zdaj zaigral le enkrat, Marcin Bulka, se je prejšnji teden znašel v središču pozornosti. Ne zaradi nogometa, ampak zaradi objestnosti za avtomobilskim volanom.

Čeprav je star komaj 20 let in ga nogometna uveljavitev, če bo do nje sploh kdaj prišel, še čaka, se Poljak očitno že vede kot največji nogometni zvezdniki Neymar, Kylian Mbappe, Mauro Icardi in preostali, s katerimi se druži v garderobi PSG. Resda si lahko omenjeni zvezdniki takšne avtomobile s plačami, ki jih služijo pri PSG, privoščijo in jih tudi imajo v svojih garažah, medtem ko si je moral Bulka kar četrt milijona evrov vrednega lamborghinija eva spyderja izposoditi.

Nič takšnega, kar bi bilo zanimivo za javnost, če z dragocenim jeklenim konjičkom v bližini svojega doma na Poljskem ne bi povzročil nesreče in ga povsem uničil. V obdobju karantene, ki jo je preživljal v majhnem kraju Wyszogrod, od koder prihaja, je zaradi prehitre vožnje izgubil nadzor nad svojim vozilom, zapeljal na nasprotni pas in čelno trčil v nasproti vozeče vozilo. Tako njega kot dva potnika drugega vozila so po nesreči odpeljali v bolnišnico, a k sreči nihče ni dobil hujših poškodb.

Se je pa zato na udaru kritikov znašel Bulka, ki ga je javno okrcal kar predsednik poljske nogometne zveze, legendarni Zbigniew Boniek, in se vprašal, kakšen avto bo šele vozil, ko bo začel igrati. Pri PSG, s katerim je Bulka pogodbeno vezan do leta 2021, se ob incidentu še niso oglasili, a najbolj navdušeni zagotovo niso. Sploh zaradi tega, ker jim je kar nekaj preglavic Poljak povzročil že pred časom, ko je v zadrego spravil svojega soigralca Angela Di Mario. Javno je namreč spregovoril o tem, da Argentinec sovraži Manchester United, katerega član je bil v sezoni 2014/15, in seveda dvignil veliko prahu. Tokrat je šel še dlje …

Lamborghini huracan evo spyder prej in potem:

Polski piłkarz grający dla Paris Saint Germain Marcin Bułka w nocy ze środy na czwartek w mazowieckim Wyszogrodzie rozbił 🇮🇹 Lamborghini Huracan Evo Spyder

Auto było z wypożyczalni. pic.twitter.com/K34uuzp0lU — Moto Szczecin (@SzczecinMoto) May 28, 2020

Prizorišče prometne nesreče Marcina Bulke:

🗞|#Breaking_News 🇫🇷 : Le troisième gardien du PSG, Marcin Bulka (20 ans), a été victime d'un accident de la route la nuit dernière, rapporte_ sportpl.



Le jeune polonais s'en est sorti indemne. pic.twitter.com/TxhTq3bxvR — MEÐłλ SPØƦŦ IΠҒѲ (@Mediasportinfo) May 28, 2020

Cristiano Ronaldo z nogo v koš

Pred dvema tednoma se je po karanteni, ki jo je preživel na domači Madeiri, v Torino vrnil tudi eden od najboljših nogometašev na svetu, petkratni dobitnik zlate žoge Cristiano Ronaldo. Očitno je bil v času izolacije zelo priden. Iz tabora Juventusa namreč prihajajo vesti, da je portugalski superzvezdnik pripravljen tako dobro, kot ni bil že dolgo.

Ne samo s tem, na enem izmed zadnjih treningov je navdušil tudi drugače. Pri Juventusu so namreč objavili video, v katerem je z nogometno žogo meril v koš in, kakopak, zadel. Poglejte, kako.

Tako to dela Cristiano Ronaldo:

Ronaldova nova pričeska. Da ali ne?

Tokrat rubrika – kako nevsakdanje – mineva brez Lionela Messija, zato pa v njej še drugič nastopa njegov večni tekmec Cristiano Ronaldo, ki je prejšnji teden nase opozoril tudi na svojem profilu na Instagramu. Objavil je namreč fotografijo svoje skuštrane pričeske in svojih 221 milijonov sledilcev preprosto vprašal: "Odobreno?" Kaj pa pravite vi?

Nova pričeska Cristiana Ronalda:

Nova pričeska Cristiana Ronalda. Da ali ne? Da 0 +

Ne 0 +

Robert Smith, si to ti? 1 + Oddanih 1 glasov

Gareth Bale je spet dregnil v osje gnezdo

Več kot sto milijonov evrov vreden nakup Real Madrida Gareth Bale je – čeprav je od leta 2013, ko je prišel na Santiago Bernabeu, dosegel že kup golov in se ne nazadnje kar štirikrat veselil naslova evropskega prvaka – že vrsto let na udaru madridske športne javnosti.

Zvezdniškemu Valižanu poleg tega, da se v sedmih letih ni naučil španskega jezika in se nikakor ni vključil v madridski vsakdan, očitajo predvsem to, da ga bolj kot nogomet in Real Madrid zanima golf. To, da zelo rad poprime za ročaj palice za golf, je večkrat priznal tudi sam, a ob tem izrazil tudi začudenje, zakaj bi to kogarkoli motilo.

Nekdanji član londonskega Tottenhama, ki se lahko pohvali s kar tremi goli v finalih lige prvakov, je z golfom že v preteklosti dvigoval prah. Najbolj pred časom, ko je po uvrstitvi Walesa na evropsko prvenstvo 2020, ki je pozneje postalo evropsko prvenstvo 2021, poziral z zastavo, na kateri je pisalo: "Wales. Golf. Madrid. V tem vrstnem redu."

Po tej sliki, ki je nastala, potem ko mu je omenjeno zastavo v roke porinil eden od navijačev, se je znašel na udaru hudih kritik, a očitno Bala to ne moti preveč. Prejšnji teden je namreč spet dregnil v osje gnezdo. Kako? Poglejte spodnjo fotografijo, ki je nastala na enem izmed zadnjih treningov Reala, in postalo vam bo jasno.

Fotografija s treninga Real Madrida (Gareth Bale stoji povsem desno):

Gareth Bale in training today 🏌️‍♂️



(via thibautcourtois/Instagram) pic.twitter.com/fGVenwtTta — ESPN FC (@ESPNFC) May 29, 2020

Gareth Bale po uvrstitvi na evropsko prvenstvo novembra lani:

"Wales. Golf. Madrid. In That Order"



Gareth Bale and Wales really celebrated their #EURO2020 qualification with this flag. 💉😂 pic.twitter.com/T7jcFYVzhw — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 19, 2019

Kaj pravite o obsesiji Garetha Bala z golfom? Glede na to, koliko je plačan, bi moral misliti samo na nogomet 1 +

Ne vem, zakaj spet izziva 0 +

Bolje, da igra golf, kot da poseda za šankom 0 +

Golf 8 je zakon. Tudi sam(a) ga imam! 2 + Oddanih 3 glasov

Tudi Romuni imajo svojo vročo nogometno agentko

O lepi Wandi Nari, ki skrbi za nogometno pot (in posteljne aktivnosti) argentinskega zvezdnika Maura Icardija, najnovejšega polnopravnega člana francoskega prvaka PSG, smo v tej rubriki (in tudi drugod) pisali že pogostokrat.

Zdaj pa iz Romunije prihaja vest o še eni vroči nogometni agentki Anamarii Prodan Reghecampf, ki nosi neuradni naziv najbolj vroče nogometne agentke na svetu in se je pred štirimi leti podpisala pod prestop rojaka Nicolaeja Stanciuja, ta je takrat iz Steaue Bukarešte v belgijski Anderlecht prestopil za skoraj deset milijonov evrov.

Tokrat se je žena nekdanjega romunskega nogometaša, danes pa trenerja Laurentiuja Reghecampfoma, v središču pozornosti znašla, ker naj bi se zanimala za nakup romunskega kluba FC Hermannstadta, ki je bil ustanovljen šele leta 2015 in se je tri leta pozneje že uvrstil v tamkajšnjo prvo ligo, zdaj pa ga je aktualna kriza pahnila v velike finančne težave.

Hitro so ob tem po spletu zakrožile njene izzivalne fotografije, ki jih na njenem profilu na Instagramu, na katerem ima več kot 650 tisoč sledilcev, res ne manjka. Preverite, kakšna je.

To je Anamaria Prodan Reghecampf: