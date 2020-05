Noro, zgodovinski podvig Rožmana na Hrvaškem! #video

Nogometaši Rijeke so v zadnjih letih vajeni osvajanja pokalnega naslova. V sezoni 2016/17 jih je (tudi) do pokalne lovorike popeljal Matjaž Kek, dve sezoni pozneje so se na seznamu pokalnih zmagovalcev znašli po zaslugi Igorja Bišćana, znanca Prve lige Telekom Slovenije, ki je sezono pred tem z Olimpijo osvojil dvojno krono, v tej sezoni pa deli Rečane od ubranitve pokalnega naslova le še en korak. Tokrat pod vodstvom Simona Rožmana, novega ljubljenca reških navijačev, ki prihaja iz Slovenije. Čeprav so njegovi varovanci v začetku dvoboja zaigrali nezbrano in si privoščili dve usodni napaki, po katerih so gostje iz Slavonije povedli z 2:0, se Rožmanova četa ni predala.

Vrhunci dramatičnega dvoboja na Reki:

Ko se je v 56. minuti znašla v prednosti, saj je madžarski legionar v vrstah Osijeka Laszlo Kleinheisler prejel drugi rumeni karton, je to izkoristila na najboljši način. Dosegla je kar tri zadetke in poskrbela je za zgodovinski podvig, ki bo na Reki še dolgo odmeval. Rijeka se je uvrstila v veliki finale, Rožman pa je od svojega največjega uspeha, odkar deluje na Hrvaškem, oddaljen le še eno tekmo. V finalu se bo pomeril proti zagrebški Lokomotivi, od katere ima v prvenstvu po 26 krogih le točko prednosti.

Slovenski nogometaši/trenerji na delu v tujini:

Patrik Eler (Austria Lustenau) Avstrijski pokal, finale Salzburg : Austria Lustenau 5:0 (petek) Zaradi poškodbe kolena ni kandidiral za srečanje. Miha Goropevšek (Dinamo Minsk) Belorusija, 1. liga Dinamo Minsk : Šahter Soligorsk 0:1 Odigral je vso tekmo in v 90. minuti prejel rumeni karton. Dinamo kljub visokim ambicijam v tej sezoni za lestvici zaseda "šele" 12. mesto. Simon Rožman (Rijeka - trener) Hrvaška, pokal, polfinale Rijeka : Osijek 3:2 (nedelja) Nogometaši Rijeke branijo hrvaško pokalno lovoriko. Na prazni Rujevici so v polfinalu proti Osijeku zaostajali že z 0:2, nato pa po izključitvi nogometaša Osijeka Laszla Kleinheislerja priredili velik preobrat. Na koncu so zmagali s 3:2, v polno pa so zadeli Robert Murić, Antonio Čolak in Sterling Yateke. Nigerijec je odločil zmagovalca v 86. minuti. Rijeka se bo v finalu v Šibeniku udarila z zagrebško Lokomotivo. Sandro Bloudek (Slaven Belupo - pomočnik trenerja) Hrvaška, pokal, polfinale Slaven Belupo : Lokomotiva Zagreb 1:3 (sobota) Slaven Belupo je po evrogolu (ogled videa spodaj) Bruna Gode povedel v 6. minuti, vodil še dobro uro, nato pa je Lokomotiva v zadnji četrtini dvoboja zadela kar trikrat in se uvrstila v finale hrvaškega pokala. Klemen Bolha (Žalgiris Vilna) Litva, 1. liga Žalgiris : Riteriai 0:1 (sobota) Ni igral, ostal je na klopi. Miha Blažič (Ferencvaroš) Madžarska, 1. liga Akademija Puškaš : Ferencvaroš 1:1 (nedelja) Odigral je vso tekmo in v 60. minuti prejel rumeni karton. Ferencvaroš je povišal prednost pred Fehervarjem na +9. Kevin Kampl (RB Leipzig) Nemčija, 1. liga Köln - RB Leipzig, 20.30 (ponedeljek) Zaradi težav z živcem v zadnjih dneh ni treniral, a je z ekipo vseeno odpotoval v Köln. Adam Gnezda Čerin (Nürnberg) Nemčija, 2. liga Nürnberg : Bochum 0:0 (sobota) Ni kandidiral za srečanje. Z nastopi v drugi nemški ligi ne mora biti zadovoljen, saj je v tej sezoni vknjižil le štiri nastope. Vselej je vstopil v igro s klopi, skupaj pa na zelenici prebil le 71 minut. Dominic Maroh (Krefelder Uerdingen) Nemčija, 3. liga Waldhof Mannheim : Krefelder Uerdingen 1:2 V igro je vstopil v 71. minuti, ko je bil že dosežen končni rezultat. Nik Omladič (Hansa Rostock) Nemčija, 3. liga Zwickau : Hansa Rostock 2:2 Zaradi poškodbe rame ni kandidiral za tekmo. Najverjetneje je že končal sezono. Damjan Bohar (Zaglebie Lubin) Poljska, 1. liga Pogon Szczecin : Zaglebie Lubin 0:3 (petek) Odigral je vso tekmo in v 27. minuti po natančnem strelu povišal vodstvo gostov na 2:0 (ogled videa spodaj). To je bil že njegov 12. zadetek v tej sezoni. V poljskem prvenstvu so v tej sezoni od njega v tej sezoni več zadetkov dosegli le trije nogometaši. Toliko zadetkov ni Bohar dosegel v eni sezoni že nikoli, niti v Sloveniji. Zaglebie se je po visoki zmagi, vsi zadetki so padli v prvem polčasu, povzpel na 10. mesto. Erik Janža (Gornik Zabrze) Poljska, 1. liga LKS Lodz : Gornik Zabrze 0:1 (sobota) Odigral je vso tekmo, Gornik je na lestvici skočil na 11. mesto. Uroš Korun (Piast Gliwice) Poljska, 1. liga Piast Gliwice : Wisla Krakov 4:0 (sobota) Odigral je vso tekmo, Piast na lestvici zaostaja le za vodilno varšavsko Legio, za katero zaostaja 8 točk. Egzon Kryeziu (Lechia Gdansk) Poljska, 1. liga Lechia Gdansk : Arka Gdynia 4:3 (nedelja) Ni kandidiral za tekmo. Matej Pucko (Korona Kielce) Poljska, 1. liga Wisla Plock : Korona Kielce 1:4 (nedelja) Odigral je vso tekmo. Korona se je na lestvici utrdila na 14. mestu. Rok Sirk (Zaglebie Lubin) Poljska, 1. liga Pogon Szczecin : Zaglebie Lubin 0:3 (petek) Ni igral, ostal je na klopi. David Tijanić (Rakow Czestochowa) Poljska, 1. liga Slask Vroclav : Rakow Czestochowa 1:1 (petek) Odigral je 73 minut. Ko je zapustil igro, je bil rezultat 0:0. Tadej Vidmajer (LKS Lodz) Poljska, 1. liga LKS Lodz : Gornik Zabrze 0:1 (sobota) Odigral je 83 minut. Ko je zapustil igro, je bil rezultat 1:0 za Gornik. Saša Aleksander Živec (Zaglebie Lubin) Poljska, 1. liga Pogon Szczecin : Zaglebie Lubin 0:3 (petek) Odigral je 77 minut. Benjamin Verbič (Dinamo Kijev) Ukrajina, 1. liga, skupina za prvaka Šahtar Doneck : Dinamo Kijev 3:1 (nedelja) Odigral je vso tekmo. Dinamo za vodilnim Šahtarjem, ki brani naslov, zaostaja že 16 točk! Kijevčani so povedli v 38. minuti, a so prvaki že v prihodnji minuti izenačili, nato pa v drugem delu dosegli še dva zadetka.

Video:

Zadetek Damjana Boharja (pri 1:09):

Evrogol Bruna Gode na tekmi Slavena Belupa in Lokomotive Zagreb (pri 1:35):