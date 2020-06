Škandal na Hrvaškem: Rožmanovega varovanca udaril v glavo, grozi mu huda kazen

Po nedeljski zmagi Rijeke v polfinalu hrvaškega pokalnega tekmovanja (3:2) je bila noč še zelo burna. Poraženi Osijek se ni mogel kar tako sprijazniti s porazom. Jezen je bil na sodnike in jim očital, da so jih grobo oškodovali, nato pa je pravcati škandal zakuhal Eros Grezda. Nogometaš Osijeka je po tekmi na parkirišču udaril v glavo Antonia Čolaka, enega izmed treh strelcev Rijeke. Na njegovo smolo so ga pri tem dejanju posnele varnostne kamere.

Slovenski trener Simon Rožman je v nedeljo proslavljal eno od najbolj dramatičnih zmag v karieri. Imela je ogromen vložek, saj so njegovi izbranci v polfinalu hrvaškega pokala preskočili slavonsko oviro in se prebili v sklepno dejanje, ki ga bo 1. avgusta gostil Šibenik.

''Čestitke igralcem, da so verjeli vase in napravili preobrat. A nismo naredili še ničesar. Ta zmaga ne bo pomenila nič, če ne bomo osvojili pokala,'' ostaja mladi slovenski strateg, ki je tako v prvi sezoni, odkar deluje na Hrvaškem, popeljal varovance v finale pokala, previden in noče povzdigovati zmage nad Osijekom.

🎙️ Simon Rožman: Čestitke igračima što su vjerovali u sebe i da možemo napraviti preokret. Hvala svim navijačima, cijelom gradu za podršku uoči utakmice. Iako su bili izvan stadiona, atmosfera je bila sjajna 🔵⚪



📺👉https://t.co/0XQgaSqMxU#ZajednosmoRijeka #KupHrvatske pic.twitter.com/233Souta42 — NK Rijeka (@NKRijeka) May 31, 2020

Po tekmi, na kateri so Rečani izgubljali že z 0:2, nato pa po izključitvi igralca v vrstah Osijeka izkoristili prednost in v drugem delu poskrbeli za odmeven preobrat (3:2), gostje niso bili le žalostni in potrti, ampak tudi jezni na delivce pravice. Bili so tako nezadovoljni, da je trener Ivica Kulešević vse skupaj primerjal s kuhinjo v nekdanji Jugoslaviji.

''Če bi se to zgodilo davno v preteklosti, še v času nekdanje Jugoslavije, ko ni bilo sistema VAR, bi to razumel, za leto 2020 pa je to velika sramota,'' je sodnikom očital kar nekaj napak, najbolj pa sta ga v slabo voljo spravila rdeči karton, ki ga je prejel Madžar Laszlo Kleinheisler (takrat je Osijek še vodil z 2:0), in pa kazenski udarec, po katerem je Rijeka izenačila na 2:2.

Sodil je Igor Pajač, nič kaj prijetno "naključje" je, da ga je Hrvaška nogometna zveza že poprej delegirala, da bo sodil tudi na naslednji tekmi Osijeka, ko se bo v prvenstvu pomeril z Lokomotivo. Z nesojenim tekmecem v finalu pokala, če bi izločil Rijeko in na prazni Rujevici zadržal prednost.

Vrhunci in zadetki na dramatični tekmi:

Po tekmi je počil film napadalcu Erosu Grezdi. Albanski reprezentant, ki se je pred leti dokazoval tudi v Sloveniji, kjer je nosil dres Aluminija in Zavrča, drugače pa se je v zadnjih sezonah dokazoval pri škotskem velikanu Glasgow Rangers, je na parkirišču napadel Antonia Čolaka. Strelca drugega zadetka za Rijeko je udaril v glavo, tako da mu grozi visoka kazen. V disciplinskem pravilniku hrvaške krovne zveze je zapisano, da bi si lahko zaradi takšnega nešportnega vložka prislužil celo dveletni suspenz.

Posnetek kamere, kako je Grezda udaril Čolaka:

Petindvajsetletni Albanec se je opravičil za svoje dejanje in v svoj bran poudaril, kako so ga na tekmi ves čas žalili na osebnih in nacionalnih temeljih. Napadeni napadalec Rijeke Čolak je Grezdi sporočil, kako mu oprošča dejanje, a mu hkrati svetoval, naj si poišče strokovnjaka za pomoč, saj to ni bil njegov prvi incident takšne narave, ostro pa zavrača obtožbe iz tabora Osijeka, da je žalil Grezdo na nacionalnih temeljih.

Ker so si nekatere izjave protagonistov nasprotujoče, NK Rijeka pa je javno objavil opravičilo albanskega legionarja, namenjeno napadenemu Čolaku, je mogoče pričakovati še nadaljevanje "tretjega polčasa".

U cijelosti prenosimo viđenje Erosa oko situacije na parkingu stadiona Rujevica.https://t.co/xUvTMb1eEB — NK Osijek (@nkosijek) June 1, 2020

Ni kaj, po zgodovinskem preobratu Rožmanove čete na Hrvaškem se je močno zakuhalo. V domovini svetovnih podprvakov odmevata sporno sojenje, ki so ga številni mediji označili za katastrofalnega, ter škandal, ki si ga je privoščil Grezda. O tem, koliko časa bo prisilno počival, naj bi zdaj do konca tedna odločila disciplinska komisija vodstva tekmovanja, Rijeka pa se bo med tednom pripravljala na nedeljski sosedski obračun z Istro, na katerem želi ubraniti drugo mesto na razpredelnici.