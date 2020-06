Po koncu epidemije: kako so se gibale številke v Sloveniji?

Po dobrih dveh mesecih in pol je danes s prvim junijskem dnevom konec epidemije novega koronavirusa v Sloveniji. Kako so se skozi obdobje spreminjale številke?

81 dni je uradno trajala epidemija bolezni covid-19. Z današnjim dnem so se sprostili številni ukrepi, vendar z administrativnim koncem "zadeve ni konec", je dejal Tomaž Gantar, minister za zdravje. Dodal je, da ne smemo biti brezskrbni in da nas čaka še veliko dela.

V Sloveniji v zadnjih štirih dneh niso potrdili nobenega novega primera, skupno so v Sloveniji našteli 1.473 okuženih, 109 ljudi je umrlo, opravili pa so 80.407 testiranj.

Prvi uradni primer: 4. marec

Prvi primer so v Sloveniji obravnavali pred nekaj manj kot tremi meseci, in sicer 4. marca, nato pa je število potrjenih primerov hitro naraščalo. Dnevni rekord prirasta novih primerov je bil 24. marca, ko se je spremenila metodologija zajema podatkov. Od tega dneva so objavljali število potrjenih primerov za pretekli dan do 24. ure, največji dnevni prirast pa je bil 61.

Po razglasitvi epidemije v sredini marca se je javno življenje po državi počasi zaustavljalo, države po Evropi pa so zapirale svoje državne meje. Naprej so se zaprli šole in preostali izobraževalni sistemi, lokali in restavracije, številne omejitve pa so veljale tudi za trgovine.

Z majem se je začelo "vračati" običajno življenje

Po strogih ukrepih z namenom omejevanja širjenja novega koronavirusa se je 19. aprila epidemiološka slika začela izboljševati. Od takrat se je število novih dnevnih primerov le še štirikrat povzpelo nad dvomestno številko, z boljšimi rezultati pa so se počasi začeli sproščati ukrepi.

Maja se je življenje na mestnih ulicah znova počasi začelo vračati v običajne tirnice, v prihodnjih dneh pa so se zaganjale številne panoge in dejavnosti.

V zadnjih tednih se je epidemije bolezni covid-19 povem umirila. Od 11. maja nismo več presegli več kot dveh primerov na dan, močno pa se je zmanjšalo tudi število okuženih na intenzivnih oddelkih, kjer se po zadnjih podatkih zdravi le še ena oseba, skupno pa je v bolnišnicah zaradi bolezni covid-19 pet oseb.

Foto: NIJZ

Umrlo več žensk kot moških

V primerjavi s številnimi državami po svetu je v Sloveniji več potrjenih okužb med ženskami, saj smo imeli žarišča v domovih za starejše, kjer živi več žensk. Skupno je bilo med 1.473 pozitivnimi 650 moških in 823 žensk.

Največ potrojenih primerov je bilo razumljivo v osrednjeslovenski regiji, kjer so registrirali 421 oseb, sledi ji Savinjska s 3.307.

Foto: NIJZ

Gantar: Dokler ne bo učinkovitega zdravila ...

Čeprav je epidemiološka slika v zadnjem pol mesecu v državi dobra, pa po Gantarjevih besedah boja ne bo konec, dokler ne bo zdravila oziroma cepiva za bolezen covid-19. Novi izbruhi se lahko zgodijo tudi po odpiranju mej s sosednjimi državami in večjim zagonom turizma.

Kot je dejal direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milan Krek, je virus še vedno med nami in se je dobro držati vseh ukrepov. "Epidemija se še vedno lahko vrne in to se je v številnih državah že zgodilo. Virus je še vedno med nami. Vsi obstoječi preventivni ukrepi so še vedno nujni in jih je treba vzdrževati," je dejal Krek.

Koga bodo testirali v prihodnje?

Gantar je dejal, da bodo še naprej intenzivno testirali vse, ki bodo imeli znake respiratorne okužbe. Prav tako bodo še naprej prilagajali zdravstveni sistem za morebitno povečanje števila okuženih in tako poskušali doseči, da tudi v primeru ponovitve bolezni ukrepi ne bodo tako strogi, predvsem pa, da ne bodo tako hude gospodarske posledice.