Turistične bone za zdaj, čeprav tretji protikoronski zakon že velja, še ne moremo koristiti. Vladni govorec Jelko Kacin pričakuje, da bo to mogoče najpozneje do 15. junija. V dveh tednih bi morali rešiti vsa odprta vprašanja v zvezi z boni, je povedal na današnji vladni novinarski konferenci.

DZ je zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covida-19 sprejel v petek, turistični boni pa so poleg subvencioniranja skrajšanega delovnega časa do konca leta ter podaljšanja subvencioniranja čakanja na delo še v mesec junij eden od njegovih nosilnih ukrepov, poroča STA.

Bone bodo prejeli vsi prebivalci Slovenije, polnoletni v višini 200 evrov, mlajši pa v višini 50 evrov. Unovčili jih bodo lahko do konca leta za plačilo nočitve oz. nočitve z zajtrkom v nastanitvenih obratih v Sloveniji.

Vse bo znano v uredi, ki še ni pripravljena

Foto: Nebojša Tejić/STA Podrobnosti v zvezi s koriščenjem bonov bo določila uredba, ki jo vlada še pripravlja. "V njej bo določeno vse, kar je pomembno," je danes dejal Kacin.

V skladu z zakonom bodo turistični boni evidentirani v korist upravičenca v informacijskem sistemu Finančne uprave RS (Furs), ki bo poskrbela tudi za povračilo stroška nastanitve izbranemu turističnemu ponudniku. Poslanci so ob tem v zakon nedvoumno zapisali, da v primeru plačila storitve z bonom ponudnik storitve za istovrstno storitev ne sme zaračunati višje cene kot v primeru plačila z drugimi plačilnimi sredstvi, poroča STA.

Kacin je pojasnil, da mora zdaj Furs vzpostaviti informacijski sistem in turistične bone naložiti na davčne številke prebivalcev Slovenije. "Ko bo to opravljeno, bo vsak prejel sporočilo, vse pa bo potekalo v elektronski obliki," je pojasnil. Od takrat dalje bo mogoče opraviti rezervacijo.

Turistični boni bodo stali 345 milijonov evrov

Vlada je turistične bone vgradila v tretji protikoronski zakon v želji pomagati slovenskemu turizmu, ki ga je epidemija novega koronavirusa močno prizadela. Celotno vrednost bo treba izkoristiti naenkrat, proračun pa bodo stali 345 milijonov evrov. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je ob predstavitvi ukrepa izrazil pričakovanje, da bodo dopustniki za storitve, ki jih na izbrani lokaciji ne bodo mogli plačati z bonom, porabili dodatnih 172 milijonov evrov, poroča STA.

Po dveh mesecih zaprtja zaradi epidemije novega koronavirusa so manjši turistični namestitveni obrati, kampi in planinske koče odprli vrata 18. maja, večji hoteli in zdravilišča pa lahko goste začenjajo sprejeti šele danes. Kljub temu povečini ostajajo še zaprti. Številni opozarjajo, da bo ključno odprtje meja, saj bodo brez tujih gostov težko zapolnili dovolj zmogljivosti.