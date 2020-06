"Od 13. marca smo skupaj prehodili dolgo, negotovo in zavito pot. Uspešno smo jo prehodili. Slovenija je varna in urejena država," je uvodoma dejal Jelko Kacin.

Z današnjim dnem je uradno konec epidemije. Kar pa ne pomeni, da smo lahko v nadaljevanju brezskrbni, ampak da nas čaka drugačen način življenja," je dejal zdravstveni minister Tomaž Gantar. V primeru drugega vala je Gantar napovedal, da bo storil vse, da uredijo vsaj kakšno negovalno bolnišnico.

Z današnjim dnem se sprošča več ukrepov, ki so veljali v času epidemije covid-19. Tako so po novem dovoljene javne prireditve z do 200 ljudmi. Odprejo se lahko večji nastanitveni obrati, wellness in fitnes centri ter bazeni. Na predkrizne obrate se vrača delo sodišč, tudi upravne enote bodo od danes normalno delovale.

Po zadnjih podatkih v zadnjem dnevu niso potrdili nobenega novega primera okužbe s koronavirusom. Opravljenih je bilo 264 testov, umrl pa je en bolnik. Skupaj je zaradi koronavirusa v Sloveniji do danes umrlo 109 ljudi.