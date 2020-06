Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po 80 dneh je bila z včerajšnjim dnem v Sloveniji preklicana epidemija koronavirusne bolezni covid-19. Od 4. marca, ko smo pri nas zaznali prvi primer, so okužbo potrdili pri 1.473 ljudeh, umrlo pa je 108 bolnikov.

Za skoraj 600 tisoč evrov donacij

Vlada je 27. marca odprla poseben transakcijski račun, na katerega lahko vsi zainteresirani nakažejo sredstva za odpravo posledic epidemije novega koronavirusa. Račun je še vedno odprt, do vključno 20. maja pa se je na njem nabralo za 583.830 evrov donacij, so nam povedali v Uradu vlade za komuniciranje (Ukom).

Podjetje, ki je nakazalo 400 tisočakov

Kot so pojasnili, med donacijami številčno prevladujejo nakazila fizičnih oseb, po višini nakazil pa podjetja. Do zdaj najvišji enkratni znesek v višini 400 tisoč evrov je nakazalo podjetje Atlantic Droga Kolinska, katerega ustanovitelj in večinski lastnik je drugi najbogatejši Hrvat Emil Tedeschi.

Podjetje je na vseh regionalnih trgih, na katerih posluje, skupno prispevalo 3,7 milijona evrov za pomoč zdravstvenim ustanovam ter lokalnim kriznim štabom in organom, ki koordinirajo aktivnosti za preprečevanje okužb in zaščito prebivalstva.

K donacijam pozvali tiste, ki jim je država pomagala domov

Že ob odprtju transakcijskega računa so na finančnem ministrstvu povedali, da je zanimanje zanj veliko. Vladni govorec Jelko Kacin pa je takrat k donacijam pozval predvsem tiste, ki jim je država z evakuacijskim letom pomagala, da so se vrnili iz tujine.

Sredstva bodo porabili za odpravo in omilitev posledic epidemije

Glede porabe sredstev, ki jih državljani in podjetja nakažejo na transakcijski račun, veljajo javnofinančna pravila, skladno s katerimi se namenska sredstva lahko porablja le strogo namensko. "Do zdaj teh sredstev še nismo porabljali, ko pa se jih bo začelo porabljati, bo to možno le za namene, vezane na odpravo/omilitev posledic epidemije," pojasnjujejo na vladi. Vlada bo o porabi sredstev tudi poročala državnemu zboru.