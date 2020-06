Rasistični škandal žene srbskega nogometaša v ZDA je dobil epilog

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Aleksandar Katai, srbski nogometaš člana severnoameriške MLS Los Angeles Galaxyja, je ostal brez službe v ZDA, potem ko so v klubu z njim pretrgali pogodbo zaradi rasističnih komentarjev, ki jih je na spletu objavila njegova žena Tea Katai.

Tea Katai je ob fotografijah s protestov, ki so v ZDA izbruhnili zaradi brutalne smrti temnopoltega Američana Georgea Floyda, pred dnevi na spletu objavila nekaj neprimernih komentarjev.

Eden od spornih zapisov, ki ga je objavila Tea Katai. Foto: zajem zaslona "Black Nikes Matter," je na Instagramu zapisala ob fotografiji temnopolte ženske, ki je ob izgredih očitno oropala trgovino in jo zapustila s škatlo s športnimi copati priznanega ameriškega izdelovalca športne opreme. Izbira besed seveda ni bila naključna. Nekoliko je spremenila stavek ''Black Lives Matter'', ki v teh dneh kroži po spletu.

Še dlje je šla ob objavi fotografije policijskega vozila, pred katerim stojijo protestniki. ''Pobijte jih, izmečke,'' bi lahko prevedli zapis v srbskem jeziku, s katerim je razburila svoje številne sledilce, ob teh pa je poskrbela še za nekaj zelo spornih izjav.

Takoj zatem se je njen mož, sicer občasni srbski reprezentant Aleksandar Katai, opravičil za njene besede, Tea jih je medtem izbrisala s svojega profila, a je bilo prepozno.

''Zapisi moje žene, ki so se pojavili na spletu, so nesprejemljivi,'' je ob tem zapisal 29-letni napadalec, ki je v Evropi igral za Olympiacos in Crveno zvezdo.

Opravičilo Aleksandra Kataia:

Opravičilo srbskemu nogometašu, ki je v Los Angeles Galaxy prišel decembra lani iz ekipe Chicago Fire, katere član je tudi slovenski reprezentant Robert Berić, ni pomagalo.

Danes so iz Los Angeles Galaxyja sporočili, da so končali sodelovanje z njim. ''LA Galaxy je sporazumno pretrgal pogodbo z vezistom Aleksandrom Kataiem,'' so v kratkem sporočilu za javnost danes zvečer zapisali pri njegovem zdaj že nekdanjem klubu in tako dali epilog zgodbi, ki je v zadnjih dneh dvignila precej prahu predvsem med navijači njegovega zdaj že nekdanjega kluba.

Sporočilo za javnost Los Angeles Galaxyja:

The LA Galaxy have parted ways with Aleksandar Katai. pic.twitter.com/mcu0fTreC8 — LA Galaxy (@LAGalaxy) June 5, 2020

To sta Aleksandar in Tea Katai: