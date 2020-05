Prestrašeni Američani: "Prosimo vas, delite ta videoposnetek!" #video

V ameriškem mestu Minneapolis, ki ga zaradi umora temnopoltega Georga Floyda s strani policista že nekaj dni pretresajo nasilni protesti, so uvedli policijsko uro, ki pa je številni meščani ne spoštujejo. Da bi jih prisilile, da ne bi zapuščali domov, so se mestne oblasti v soboto odločile za drastičen ukrep. V mirnih stanovanjskih soseskah so z gumijastimi naboji in barvnimi kroglicami streljali na civiliste, ki so dogajanje opazovali s teras svojih domovanj.