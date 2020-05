16-letnica se po umoru Georgea Floyda sprašuje: "Sem jaz naslednja?" #video

George Floyd je umrl, ko ga je policist Derek Chauvin zadušil, in sicer, ko je s kolenom pritiskal na njegov vrat. Floyd ga je prosil, da naj ga spusti, ker ne more dihati. Njegova zadnja prošnja ni bila uslišana. Policista so že aretirali in obtožili umora. Protestniki zahtevajo aretacijo ostalih treh policistov, ki so pri tem sodelovali.

Ta dogodek je na ulice zvabil veliko število protestnikov. Odzvali so se tudi številni športni zvezdniki.

"Nihče si ne zasluži, da umre na takšen način"

Med njimi se je odzvala tudi 16-letna Coco Gauff, temnopolta teniška zvezdnica, ki se na enem od svojih zapisov na Twitterju sprašuje, ali je ona naslednja. "V solzah sem, ko gledam ta video … Vsak dan zaradi barve kože umirajo nedolžni ljudje. Nihče si ne zasluži, da umre na takšen način. Preprosto ne morem verjeti. To se mora nehati," je med drugim zapisala mlada športnica.

I really don’t know how to put into words exactly how I feel, but one thing I know for sure is that enough is enough! It’s time for change! #GeorgeFloyd #AhmaudArbery — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) May 31, 2020

Kar je dovolj, je dovolj

Zelo neposreden je bil tudi Giannis Antetokounmpo, košarkarski zvezdnik lige NBA, ki ne ve, na kakšen način bi se lahko izrazil, a dobro ve, da je dovolj. "Čas je za spremembe." Tudi Lebron James, Magic Johnson sta se oglasila.

Steve Kerr, trener košarkarske ekipe Golden State Warriors, je zapisal: "To je umor. Nagnusno. Resno, kaj za vraga se dogaja v ZDA."

George Floyd was clearly murdered by a Minneapolis police officer. How many times do we have to see black men killed on national television? This has been going on for entirely too long. We need to start seeing black people as human beings and not animals on the street. — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) May 27, 2020

The ending has me in tears!!! Literally 😭😭😭😭😭😭. This isn’t ok the way we’re treated man! I’m so hurtful for my people right this moment https://t.co/fF0HS6qmed — LeBron James (@KingJames) May 30, 2020

This is murder. Disgusting. Seriously, what the hell is wrong with US???? https://t.co/wesEwd4Bb2 — Steve Kerr (@SteveKerr) May 26, 2020

Boston Celtics Jaylen Brown je bil na mirnih protestih. Foto: Guliver/Getty Images

"Tukaj sem, da izpostavljam nepravičnost, ki smo ji priča v zadnjem času"

Več igralcev v severnoameriški košarkarski ligi NBA je v soboto sodelovalo na mirnih protestih po Združenih državah Amerike, poročajo tuje tiskovne agencije. Med njimi je bil tudi 23-letni košarkar Boston Celtics Jaylen Brown, sicer podpredsednik združenja košarkarjev lige NBA.

Brown je do rodne Atlante v zvezni državi Georgia, kjer je sodeloval na protestih, potreboval 15 ur vožnje z avtomobilom.

"To je miren protest. To, da sem slavna oseba, košarkar v ligi NBA, me ne izključuje iz družbe in pogovorov o tej temi. V prvi vrsti sem temnopolti član te družbe. Tukaj sem, da izpostavljam nepravičnost, ki smo ji priča v zadnjem času," je dejal Brown.

Na protestih tudi Malcolm Brogdon

Na protestih v Atlanti se je košarkarju Bostona pridružil tudi član Indiana Pacers Malcolm Brogdon. V Los Angelesu sta protestirala nekdanji šampion lige NBA s Cleveland Cavaliers JR Smith in zdajšnji košarkar Utah Jazz Jordan Clarkson. V Fayettevillu je na protestih sodeloval nekdanji soigralec Luke Dončića pri Dallas Mavericks Dennis Smith ml.

V ZDA v več mestih sicer potekajo mirni protesti, ponekod pa je izbruhnilo tudi nasilje med protestniki in policijo, piše STA.

Foto: Reuters

Šef lige NFL izrazil sožalje družini umrlega, Kaepernick ustanovil sklad za protestnike

Komisar lige ameriškega nogometa NFL Roger Goodell je izrazil sožalje družini Georga Floyda iz Minneapolisa, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Medtem je dolgoletni zagovornik boja proti rasni in družbeni neenakosti ter nekdanji podajalec San Francisco 49ers Colin Kaepernick ustanovil poseben sklad za protestnike.