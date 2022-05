Nekdanji policist priznal krivdo v primeru smrti Georgea Floyda

Poleg Chauvina in Lana sta sodelovala tudi nekdanja policista Tou Thao in Alexander Kueng.

Nekdanji policist iz Minneapolisa Thomas Lane je danes pravosodnemu ministrstvu države Minnesote priznal krivdo za nenamerni uboj temnopoltega Georgea Floyda maja 2020, po katerem so v ZDA izbruhnili množični in nasilni protesti proti policijskemu nasilju nad temnopoltimi.

Lane je bil eden od štirih policistov, ki so sodelovali pri aretaciji Floyda zaradi poskusa nakupa cigaret s ponarejenim bankovcem za 20 dolarjev. Obtoženi so sodelovanja pri umoru in uboju.

Floyd se je aretaciji upiral, vodja policistov Derek Chauvin pa mu je na tleh s kolenom pritiskal na vrat, dokler ga ni zadušil, čeprav je bil moški že obvladan in vklenjen v lisice. Lane je medtem Floyda držal za noge.

Poleg Chauvina in Lana sta sodelovala še dva, zdaj že nekdanja policista

Poleg Chauvina in Lana sta sodelovala tudi nekdanja policista Tou Thao in Alexander Kueng. Kueng je klečal na Floydovem hrbtu, Thao pa je odganjal mimoidoče, ki so dogajanje snemali in policiste opozarjali, da ubijajo človeka pred njihovimi očmi.

Floydovo devet minut trajajoče stokanje, da ne more dihati, je potem postalo glavno geslo protestov.

Lane si je s priznanjem krivde zagotovil malce nižjo kazen, kot bi ga doletela v primeru skoraj zanesljive obsodbe na sojenju, potem ko je bil Chauvin na državnem sodišču obsojen na 22 let zapora, decembra pa je priznal krivdo na zveznem sodišču.

Spoznani so bili za krive kršenja državljanskih pravic

Trojica nekdanjih kolegov je bila na zveznem sodišču februarja spoznana za krive kršenja državljanskih pravic Georgea Floyda, na državnem sodišču pa so dogovor s tožilstvom o priznanju krivde zavračali, ker je bil iztržek zanje premajhen. Ni še jasno, kakšno kazen je Lane sprejel v zameno za priznanje.

Lane je med aretacijo Chauvina dvakrat opozoril, da bi bilo morda pametno Floyda postaviti v drugačen položaj, vendar ga Chauvin, ki je bil najbolj izkušen med štirimi policisti, ni upošteval.