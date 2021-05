Policist, ki je ubil Georgea Floyda, zahteva ponovno sojenje

Odvetnik Eric Nelson v zahtevi opozarja, da sojenje ni bilo pošteno zaradi ogromne medijske pozornosti, ki ga je spremljala, zaradi več napak na strani sodišča in tožilstva ter zaradi "rasno utemeljenega pritiska" na člane porote.

Glede javne pozornosti, ki jo je bilo sojenje deležno, je zapisal, da je zaradi svoje vsesplošne razširjenosti in pristranskosti v škodo njegovega klienta predstavljala strukturno napako v sodnem postopku.

Obstaja dvom o nepristranskosti enega od porotnikov

Zahteva po ponovnem sojenju sicer sledi razkritju, da je eden od porotnikov, 31-letni temnopolti Brandon Mitchell, sodeloval na shodu proti rasizmu, kar je vzbudilo dvom o njegovi nepristranskosti. Vsi potencialni porotniki so morali izpolniti vprašalnik, ki jih je spraševal, ali so po Floydovi smrti sodelovali na katerem od shodov proti policijskemu nasilju. Mitchell je odgovoril, da ni.

A Mitchlla je kamera avgusta lani ujela na shodu v Washingtonu, posvečenem obletnici pohoda na Washington leta 1963, v okviru katerega je imel Martin Luther King mlajši zgodovinski govor "Imam sanje" (I have a Dream). Mitchell je bil oblečen v majico s fotografijo Martina Luthra Kinga z napisom "Spravite kolena z mojega vratu" in kratico BLM za gibanje Temnopolta življenja štejejo (Black Lives Matter).

46-letni Floyd je umrl 25. maja lani med aretacijo. Z videoposnetkov je razvidno, kako so policisti neoboroženega moškega pritisnili na tla, pri čemer je Chauvin s kolenom več kot devet minut pritiskal na njegov vrat, medtem ko ga je Floyd prosil, naj mu pusti dihati. Njegova smrt je po vsej državi sprožila množične proteste proti rasizmu in policijskemu nasilju.

Porota je Chauvina 20. aprila, po treh tednih sojenja, spoznala za krivega po vseh treh točkah obtožnice. Chauvin je bil obtožen umora in uboja Georgea Floyda. Za uboj mu grozi do deset let zapora, za nenamerni umor do 40 let zapora in za nenaklepni umor do 25 let zapora. A ker do zdaj še ni bil obsojen, naj bi mu sodišče najverjetneje izreklo nižjo kazen.

Trem policistom, ki so še sodelovali pri aretaciji Floyda, bodo zaradi obtožb o sodelovanju pri umoru in uboju sodili posebej.