Derek Chauvin spoznan za krivega za umor Georgea Floyda

46-letni George Floyd je umrl 25. maja lani med aretacijo. Z videoposnetkov je razvidno, kako so policisti neoboroženega moškega pritisnili na tla, pri čemer je Derek Chauvin s kolenom dlje časa pritiskal na njegov vrat, medtem ko ga je ta prosil, naj mu pusti dihati. Smrt temnopoltega Floyda je po vsej državi sprožila množične proteste proti rasizmu in policijskemu nasilju, piše STA.

Chauvin je bil obtožen umora in uboja Georgea Floyda, sodni proces proti njemu pa se je začel konec marca. Za uboj mu grozi do deset let zapora, za nenamerni umor do 40 let zapora in za nenaklepni umor do 25 let zapora. Porota ga je spoznala za krivega po vseh treh točkah obtožnice. Ker doslej še ni bil obsojen, mu bo sodišče najverjetneje izreklo nižjo kazen. Višina zaporne kazni bo znana v osmih tednih, je povedal sodnik Peter Cahill. Do razglasitve kazni pa ostaja v zaporu.

Razsodba sprožila navdušenje med zbranimi pred sodiščem

Branje odločitve porote so prenašale vse večje televizije. Prav tako so spremljale dogajanje pred sodiščem. V primeru oprostilne sodbe se je namreč bilo za bati izbruha novih protestov in morda tudi nasilja. Namesto tega je množica obsodbo policista glasno pozdravila.

Pri aretaciji Floyda so sodelovali še trije policisti, ki jim bodo zaradi obtožb sodelovanja pri umoru in uboju sodili posebej.

Odvetnik Floydove družine Ben Crump je menil, da gre za prelomno točko v zgodovini ZDA. "Z bolečino prislužena pravica je končno prišla," je tvitnil in dodal, da pošilja jasno sporočilo o potrebi po odgovornosti policijskih sil.

GUILTY! Painfully earned justice has finally arrived for George Floyd’s family. This verdict is a turning point in history and sends a clear message on the need for accountability of law enforcement. Justice for Black America is justice for all of America! — Ben Crump (@AttorneyCrump) April 20, 2021

Biden pozval k boju proti sistemskemu rasizmu

Ameriški predsednik Joe Biden je po obsodbi policista za umor Floyda včeraj pozval k nadaljnjemu boju proti rasizmu v družbi in v policijskih vrstah. "Sistemski rasizem je madež na duši našega naroda," je dejal v nagovoru iz Bele hiše.