Nova razkritja o brutalnem dogodku, ki je pretresel svet

Skoraj tri mesece po smrti temnopoltega Američana Georgea Floyda, ki je v ZDA sprožila množične proteste, so javnosti postali dostopni posnetki telesnih kamer, ki so jih nosili obtoženi policisti. Ti razkrivajo nove podrobnosti o okoliščinah njegove aretacije, med drugim to, da so bile Floydove zadnje besede: "Ne morem dihati."

Potem ko so javnosti v preteklih dneh postali dostopni prepisi telesnih kamer štirih policistov, odgovornih za smrt, sta zdaj sodstvo medijski hiši CNN pokazalo dva posnetka, ki podrobneje razkrivata okoliščine policijskega postopka, med katerim je George Floyde zaradi zadušitve, potem ko je policist Derek Chauvin skoraj devet minut klečal na njegovem vratu, umrl.

Nasilna aretacija in grobo ravnanje policistov

Začetek obeh posnetkov zaznamuje klic lastnika lokalne trgovine, ki policistoma Thomasu Lanu in J. Alexandru Kuengu pojasni, da je kupec George Floyd uporabil ponarejen bankovec. Šestintrideset sekund po odzivu na klic sta policista s pomočjo ročne svetilke potrkala na okno Floydovega avtomobila, policist Lane v tem trenutku uperi pištolo v Floyda in reče: "Dvigni jeb*** roke." Floyd za tem spusti glavo na volan, vsebino posnetkov opisuje CNN.

Pri okoli treh minut je mogoče videti, kako policista na silo izvlečeta Floyda iz njegovega vozila in ga pri tem poskušata aretirati. Floyd ju med postopkom premestitve v policijski avtomobil roti, naj bosta bolj mirna. Posnetek, ki so si ga ogledali v uredništvu CNN, kaže tudi, da sta se policista Lane in Kueng mučila, da bi spravila Floyda v policijski kombi.

Štrije policisti, ki so sodelovali v policijskem postopku. Grozi jim do 40 let zapora. Foto: Reuters

Medtem ko Kueng s silo poskuša potisniti Floyda v vozilo, Lane stopi na drugo stran vozila, da bi Floyda lažje potegnila v notranjost kombija. Floyd med policijskim postopkom ves čas kriči in v tem trenutku je tudi prvič mogoče slišati, kako jasno izgovori, da ne more dihati.

Nazadnje Floyd le obleži v vozilu in takrat se prvič v aretacijo vključita tudi policista Derek Chauvin in Tou Thao. Skupaj ga poskušajo ukrotiti. Floyd zatem pade in obleži na tleh, kot je mogoče videti na posnetkih, ki so ob njegovi smrti zaokrožili po spletu. V enajsti minuti posnetka Chauvin s kolenom poklekne na Floydov vrat.

Potem ko Chauvin že devet minut z nogo kleči na vratu 46-letnika, se na posnetku vidi prihod reševalcev, ki neodzivnega Floyda položijo v reševalno vozilo.

Policistom grozi do 40 let zapora

Posnetek kaže, da je Chauvin, čeprav je bil Floyd vklenjen že osem minut, še povečal pritisk na vrat. Okoli 16. minute se slišijo še zadnje Floydove besede, ko izreče, da ne morem dihati.

Policija v Minneapolisu sicer še ni uradno objavila posnetka, ki prikazuje omenjeno dogajanje, ker je del dokaznega gradiva v sodnem postopku. Posnetke telesnih kamer so prejšnji teden na sodišče kot dokazno gradivo predložili odvetniki Lana in Kuenga, da bi bila tožba proti tema dvema policistoma ovržena. Sodišče je kasneje uradno objavilo le prepise.

Okrožni sodnik Peter Cahill, ki sodi v tem primeru, je v sredo dovolil medijem dostop do posnetkov. Štirim policistom, ki so sodelovali pri Floydovi aretaciji in so bili dan po njegovi smrti odpuščeni iz policijskih vrst v Minneapolisu ter obtoženi umora, grozi do 40 let zapora. Chauvin, ki je klečal na vratu 46-letnika, je obtožen umora.