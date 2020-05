Solidarnost s protestniki v ZDA tudi na nemških nogometnih zelenicah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po številnih mestih v Združenih državah Amerike že nekaj dni potekajo politični protesti proti policijskemu nasilju nad temnopoltim prebivalstvom. Iskro upora je zanetil umor Georga Floyda v Minneapolisu, podporo temu pa sta danes vsak na svoj način izrekla tudi nogometaša iz nemške bundeslige , Marcus Thuram in Jadon Sancho.

Francoski nogometaš Marcus Thuram je na današnji tekmi nemške bundeslige po enem od dveh zadetkov za svojo Borussio Mönchengladbach s simbolično potezo podpore opozoril na rasizem in izrazil solidarnost političnim protestom, ki so se predvsem v ZDA razširili po smrti temnopoltega Georga Floyda, poroča STA.

Thuram pokleknil kot Kaepernick

Po drugem zadetku na tekmi z Unionom iz Berlina (njegova Borussia je na koncu zmagala s 4:1) je 22-letni sin nekdanjega svetovnega prvaka Liliana Thurama pokleknil na igrišču in sklonil glavo. S to potezo je posnemal številne temnopolte igralce ameriškega nogometa v ligi NFL, ki na tak način izražajo podporo boju za pravice temnopoltih in se borijo proti rasizmu na športnem področju.

Obenem pa je ta poteza tudi odziv na demonstracije v ZDA, ki so se začele po smrti temnopoltega Floyda in so usmerjene proti policijskemu nasilju.

Simbolično potezo s poklekanjem je leta 2016 med igranjem ameriške himne začel dolgoletni zagovornik boja proti rasni in družbeni neenakosti ter nekdanji podajalec San Francisco 49ers v ligi NFL Colin Kaepernick. Ta je danes v ZDA tudi ustanovil poseben sklad za pravno pomoč protestnikom.

Svojega nogometaša je podprla tudi Borussia Mönchengladbach, na Twitter profilu kluba so ob sliki klečečega Thurama zapisali, da gre za poseben trenutek in da slika ne potrebuje pojasnila.

Jadon Sancho z napisom "Pravica za Georga Floyda". Foto: Reuters

Jadon Sancho zahteva pravico za Georga Floyda

Temnopolti angleški napadalec Borussie Dortmund Jadon Sancho je podporo gibanju za pravice temnopoltih izrazil z napisom na majici pod dresom. Ob golu, ki ga je Paderbornu zabil v 57. minuti, je razkril napis "Pravica za Georga Floyda". Sodnik mu je za to podelil rumen karton.

Demonstracije v ZDA postajajo vse nasilne, ameriški mediji poročajo, da so se med protestnike vmešali tudi desničarski skrajneži, ki skrbijo za incidente in podžigajo nasilje. Ameriška policija za umirjanje protestov uporablja vse bolj agresivne metode.

