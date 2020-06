Werder si zvečer rešuje kožo

Nemško prvenstvo, prestavljena tekma 24. kroga:



Sreda (3. junij 2020):

20.15 Werder - Eintracht Frankfurt

Nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl je sicer pred dvobojem s Kölnom spregovoril o slabostih svojega moštva. Sebi in soigralcem očita predvsem veliko število neodločenih izidov, brez katerih bi po mnenju slovensko-nemškega nogometaša Leipzig lahko zasedal celo vrh lestvice nemškega prvenstva.

Na današnji tekmi zaradi težav z mišico ni zaigral, Köln pa je na njej povedel v sedmi minuti, ko je zadel Jhon Cordoba. Leipzig je že v prvem delu zadel dvakrat in na odmor odšel s prednostjo. V 20. minuti je izenačil Čeh Patrik Schick, osem minut kasneje pa je za vodstvo gostov z 2:1 zadel Christopher Nkunku.

Timo Werner je na začetku drugega polčasa povišal vodstvo Leipziga. Dosegel je že 25. zadetek v sezoni, s čimer na lestvici strelcev zaostaja le za napadalcem Bayerna Robertom Lewandowskim, ki je zadel 29-krat. Upanje na preobrat je kozličkom iz Kölna v 55. minuti vzbudil Anthony Modeste z močnim strelom iz 20 metrov. Za končnih 4:2 za Leipzig pa je dve minuti kasneje kasneje zadel Dani Olmo.

Borussia Dortmund je v drugem polčasu napolnila mrežo Paderbornu. Foto: Reuters

Obe Borussii razbili tekmeca

V uvodni nedeljski tekmi je Borussia v Mönchengladbachu, kjer na tribunah ponovno ni manjkalo "kartonastih" navijačev, nadigrala Union Berlin (4:1). Gostitelji so z zmago na lestvici prehiteli tako Kamplove rdeče bike kot tudi Bayer Leverkusen. Skočili so na tretje mesto in si izboljšali možnosti za preboj na mesta, ki peljejo v ligo prvakov. Dvakrat je v polno zadel 22-letni Francoz Marcus Thuram, sin nekdanjega zvezdnika francoskega nogometa, nepozabnega branilca svetovnih in evropskih prvakov, Liliana Thurama.

Marcus Thuram je posnemal številne temnopolte igralce ameriškega nogometa. Foto: Reuters

Po drugem zadetku na tekmi je Thuram pokleknil na igrišču in sklonil glavo. S to potezo je posnemal številne temnopolte igralce ameriškega nogometa v ligi NFL, ki na tak način izražajo podporo boju za pravice temnopoltih in se borijo proti rasizmu na športnem področju. Obenem pa je ta poteza tudi odziv na demonstracije v ZDA, ki so se začele po smrti temnopoltega Floyda in so usmerjene proti policijskemu nasilju.

Na nedaven dogodek v ZDA se je odzval tudi mladi as Borussie Dortmund Jadon Sancho. Temnopolti Anglež je mrežo Paderborna zatresel kar trikrat, pod dresom pa je nosil majico z nasipom ''Pravica za Georga Floyda".

Rumeno-črni so v gosteh premagali zadnjeuvrščenega bundesligaša kar s 6:1, prav vse zadetke pa so dosegli v drugem polčasu. Borussia se je z visoko "teniško" zmago spet približala vodilnemu Bayernu na -7. Dortmundčani so nastopili brez številnih manjkajočih prvokategornikov, na seznamu poškodovanih je tudi norveški biser Erling Braut Haaland.

Lewandowski dopolnil zbirko

Robert Lewandowski in Bayern sta v Nemčiji neustavljiva. Foto: Reuters Vodilni Bayern, ki v tej sezoni naskakuje že osmi zaporedni naslov, kar bi bil nov rekord na Nemškem, je v soboto s 5:0 odpravil Fortuno iz Düsseldorfa. Bavarci so vprašanje zmagovalca rešili že v prvem polčasu, ki so ga dobili s 3:0. Strelec tretjega zadetka je bil Robert Lewandowski, ki je tako končal urok Fortune. To je bila namreč edina ekipa v bundesligi, ki ji 31-letni poljski napadalec še ni zabil gola.

Lewandowski je v drugem polčasu zadel še enkrat, tako da je v nemškem prvenstvu pri 29 zadetkih in na dobri poti, da petič in tretjič zapored postane prvi strelec bundeslige. Hkrati je le še enajst zadetkov oddaljen od absolutnega rekorda nemške lige, ki ga je postavil legendarni Gerd Müller.

Lewandowski je ob tem s 43 zadetki v sezoni izenačil svoj najboljši strelski dosežek v karieri (2016/17) in se utrdil na vrhu razpredelnice za zlati čevelj, ki ga prejme najboljši strelec evropskih lig. Sledijo mu Ciro Immobile (Lazio), Timo Werner (Leipzig), Erling Haaland (Borussia Dortmund), Cristiano Ronaldo (Juventus) in Lionel Messi (Barcelona).

Nemško prvenstvo, 29. krog: Petek, 29. maj:

Freiburg : Bayer Leverkusen 0:1 (0:0)

Havertz 54. Sobota, 30. maj:

Hertha Berlin : Augsburg 2:0 (1:0)

Dilrosun 23., Piatek 90.



Mainz : Hoffenheim 0:1 (0:1)

Bebou 43.



Schalke : Werder Bremen 0:1 (0:1)

Bittencourt 33.



Wolfsburg : Eintracht Frankfurt 1:2 (0:1)

Mbabu 58.; Silva 27./11-m, Kamada 85.; RK: Torro 90./Eintracht Bayern München : Düsseldorf 5:0 (3:0)

Jorgenssen 15./a.g., Pavard 29., Lewandowski 43., 50., Davies 52. Nedelja, 31. maj:

Borussia Mönchengladbach : Union Berlin 4:1 (2:0)

Neuhaus 17., Thuram 41., 59., Plea 81.; Andersson 50.



Paderborn : Borussia Dortmund 1:6 (0:0)

Huenemeier 72./11-m; Hazard 54., Sancho 57., 74., 90., Hakimi 85., Schmelzer 89. Ponedeljek, 1. junij:

Köln : RB Leipzig 2:4 (1:2)

Cordoba 7., Modeste 55.; Schick 20., Nkunku 38., Werner 50., Olmo 57.,

Lestvica: 1. Bayern München 29 tekem – 67 točk

2. Borussia Dortmund 29 – 60

3. RB Leipzig 29 – 58

4. Borussia Mönchengladbach 29 – 56

5. Bayer Leverkusen 29 – 56

6. Wolfsburg 29 – 42

7. Hoffenheim 29 – 42

8. Freiburg 29 – 38

9. Hertha Berlin 29 – 38

10. Schalke 29 – 37

11. Köln 29 – 34

12. Eintracht Frankfurt 28 – 32

13. Augsburg 29 – 31

14. Union Berlin 29 – 31

15. Mainz 29 – 28

16. Fortuna Düsseldorf 29 – 27

17. Werder Bremen 28 – 25

18. Paderborn 29 – 19

Najboljši strelci: 29 – Lewandowski (Bayern)

25 – Werner (Leipzig)

17 – Sancho (Borussia D.)

12 – Andersson (Union Berlin), Cordoba (Köln), Hennings (Fortuna), Quaison (Mainz)

11 – , Gnabry (Bayern), Havertz (Bayer Leverkusen), Niederlechner (Augsburg), Reus (Borussia D.), Weghorst (Wolfsburg)

...

1 – Kampl (RB Leipzig)

