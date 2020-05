Kevina Kampla tik pred tekmo umaknili iz prve postave

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 27. krogu nemškega prvenstva je bil v središču pozornosti torkov derbi v Dortmundu, na katerem je Borussia premoč priznala vodilnemu Bayernu. Bavarci so z zmago 1:0 nad rumeno-črnimi največjemu tekmecu pobegnili že na +7. Na prvi sredini tekmi je RB Leipzig le remiziral z berlinsko Hertho (2:2). Kevin Kampl, nekdanji slovenski reprezentant, ni igral za Leipzig, tik pred tekmo so ga zaradi težav z mišico umaknili iz postave.

Nemško prvenstvo, 28. krog, današnje tekme: RB Leipzig : Hertha Berlin 2:2 (1:1)

Klostermann 24., Schick 68.; Grujić 9., Piatek 82./11-m.; R. K.: Halstenberg 63./RB Leipzig

Kevin Kampl (RB Leipzig) je tekmo spremljal z rezervne klopi. 20.30 Hoffenheim – Köln

20.30 Fortuna Düsseldorf – Schalke

20.30 Augsburg – Paderborn

20.30 Union Berlin – Mainz

Kampl je bil, tako kot že na prejšnjih dveh tekmah po oživitvi nemške lige in odkar se je po šestih mesecih premora vrnil po poškodbi, predviden za nastop v prvi enajsterici. A tik pred tekmo so morali pri Leipzigu poseči po menjavi, namesto njega je na igrišče stopil Tyler Adams. Iz kluba so nato sporočili, da Kampl ne bo igral zaradi težav z mišico.

Potem ko je v tem krogu na torkovih tekmah že spodrsnilo Bayerju iz Leverkusna in Borusii Mönchengladcah, ki sta izgubila z Wolfsburgom oziroma igrala le neodločeno z Werderjem, je tudi Leipzig tekmo začel slabše. Hertha je povedla z zadetkom Marka Grujića, a je nato sredi prvega polčasa izenačil Lukas Klostermann.

V nadaljevanju je najprej Leipzig ostal le z desetimi možmi, ko je Marcel Halstenberg dobil drugi rumeni karton. A je nato domačemu moštvu z nespretnim posredovanjem pomagal vratar gostov Rune Jarstein, ki mu je po strelu Patricka Schicka žoga ušla nad roko v mrežo. Gostje pa se niso predali. Krzysztof Piatek je v 82. minuti izkoristil enajstmetrovko in zadel na končnih 2:2. Leipzig je tako zapravil priložnost, da bi na drugem mestu prehitel Dortmund.

Bayern ima vse višjo prednost. Foto: Reuters

Bayern pobegnil že na +7

Ljubitelji nemškega klubskega nogometa so le dočakali obračun v Dortmundu, največjo poslastico, kar jih lahko podari bundesliga. Der Klassiker. Borussia je na praznem stadionu Signal Iduna Park gostila sedemkratnega državnega prvaka, ki je na dobri poti, da si zagotovi še rekordni osmi naslov, z zmago v Dortmundu pa si je na široko odprl vrata novega podviga. Za zmago Bayerna je v 43. minuti zadel Joshua Kimmich. Nemec je z mojstrskim lobom s strelom z roba kazenskega prostora premagal vratarja Dortmunda Romana Bürkija, ki je stal predaleč iz gola, in s tem postavil tudi končni izid srečanja.

Haaland odšepal z igrišča Robert Lewandowski je v tej sezoni v dresu Bayerna v vseh tekmovanjih dosegel že izjemnih 41 zadetkov. Tokrat se ni vpisal med strelce, a je njegov Bayern kljub temu vknjižil tri točke. Foto: Reuters

Borussia je sicer s torkovim porazom prekinila niz šestih zmag in si močno otežila položaj v boju za naslov nemškega prvaka. Norveški biser Erling Braut Haaland se proti Bayernu ni vpisal med strelce, tekmo je sklenil v 72. minuti, ko ga je zamenjal Giovanni Reyna. Norvežan je odšepal z igrišča, a poškodba kolena ni hujše narave, napadalec naj ne bi manjkal več kot teden dni.

Norvežan je bil v središču pozornosti na začetku drugega polčasa, ko je žoga po njegovem strelu zadela v komolec branilca Bayerna Jeroma Boatenga, a je piščalka sodnika ostala nema. Navijači rumeno-črnih so prepričani, da bi moral delivec pravice takrat pokazati na belo točko.

Sporna situacija, ko je Boateng "ustavil" strel Haalanda:

🇩🇪🔥 PRIMEIRA CHANCE DE HAALAND!



Será que Boateng tirou com o braço? Pênalti ou não, torcedor?



Borussia Dortmund 0 x 1 Bayern de Munique, AO VIVO e EXCLUSIVO, no FOX Sports!#AlemãoFoxSports pic.twitter.com/JqpeM9J2sv — Central FOX Brasil (@CentralFoxBR) May 26, 2020

Brez zadetka je v Dortmundu ostal tudi kralj strelcev Robert Lewandowski, ki je v tej sezoni dosegel kar 27 golov, a ima slabše povprečje od Haalanda.

Nemška nogometna zveza (DFB) je potrdila, da bosta polfinalni tekmi pokalnega tekmovanja 9. in 10. junija. Najprej se bosta merila četrtoligaša Saarbrücken in Bayer Leverkusen, dan zatem pa še branilca naslova Bayern in Eintracht Frankfurt. Finale bo 4. julija v Berlinu.

Lestvica: 1. Bayern München 28 tekem – 64 točk

2. Borussia Dortmund 28 – 57

3. RB Leipzig 28 – 55

4. Borussia Mönchengladbach 28 – 53

5. Bayer Leverkusen 28 – 53

6. Wolfsburg 28 – 42

7. Freiburg 28 – 38

8. Schalke 27 – 37

9. Hoffenheim 27 – 36

10. Hertha Berlin 28 – 35

11. Köln 27 – 34

12. Augsburg 27 – 30

13. Union Berlin 27 – 30

14. Eintracht Frankfurt 27 – 29

15. Mainz 27 – 27

16. Fortuna Düsseldorf 27 – 24

17. Werder Bremen 27 – 22

18. Paderborn 27 – 18