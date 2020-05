Odkar igrajo nemški klubi v bundesligi pred praznimi tribunami, vriski zadovoljstva in sreče po dvobojih prihajajo pogosteje iz slačilnic, namenjenih gostujočim ekipam. Gosti so dobili kar deset, domačini pa le tri tekme! Bo podobno razmerje čutiti tudi v nadaljevanju sezone Prve lige Telekom Slovenije?

Ljubitelji nogometa bodo morali še nekaj časa počakati na vrnitev na stadione. Dvoboje najljubših klubov bodo primorani spremljati z domačih naslonjačev, najbolj pa jih boli spoznanje, da nihče še ne ve oziroma ne more z veliko gotovostjo potrditi, kdaj bo tovrsten ukrep odpravljen in kdaj bodo nogometni spektakli lahko spet potekali pred polnimi tribunami.

V zadnjem krogu nemškega prvenstva je zmago v gosteh proslavljal tudi Kevin Kampl (RB Leipzig). Foto: Guliver/Getty Images

Odkar igrajo v Nemčiji brez občinstva, si roke manejo zlasti gostujoče ekipe. Bundesliga je pokazala določeno smernico, kaj bi lahko doletelo tudi druge lige, ki bodo nadaljevale sezone na "stadionih duhov". Med njimi je tudi slovenska. Če bi podoben fenomen obveljal tudi pri nas, kjer se bo sezona nadaljevala 5. junija, bi se občutno povečalo število gostujočih zmag, zgodbe o tem, kako domače igrišče prinaša prednost, pa bi izgubile svoj pomen.

Nogometaši prvoligaških nemških klubov očitno pogrešajo vzdušje polnih tribun, pomoč domačih navijačev ter njihovo podporo do te mere, da so brez njih na tekmah, kjer lahko igralci na praznem stadionu v nevsakdanji tišini poslušajo drug drugega, veliko bolj ranljivi. Čeprav poznajo igrišče do zadnje podrobnosti, jim to ne prinaša nobenih rezultatskih ugodnosti.

Odkar so tribune prazne, se gostom smeji na polno

Bayern je eden izmed le treh klubov, ki so v nadaljevanju prvenstva proslavljali domačo zmago. Foto: Reuters V bundesligi, prvi izmed največjih nogometnih lig, kjer so kljub pandemiji koronavirusa nadaljevali s prvenstvenimi dvoboji, so klubi odigrali dva kroga. Pod streho so spravili 18 tekem, zmaga pa je ostala doma zgolj na vsaki šesti tekmi! In sicer le na treh dvobojih, ki so jih doma dobili Borussia D. (4:0 proti Schalkeju), Bayern (5:2 proti Eintrachtu) in Hertha (4:0 proti Unionu).

Če je prej veljalo, da gostitelji dobijo 43,3 odstotka (gostje pa 34,8), je po novem, odkar prevladujejo prazne tribune, povsem drugače. Zdaj so kralji gostje, saj so dobili kar 55,5 odstotka vseh tekem, gostitelji pa le 16,7! Domačinom ostajajo le še drobtinice, gostje pa si manejo roke in komaj čakajo nadaljevanja sezone. Dodatno motivacijo je pred velikim derbijem, ki bo na sporedu danes ob 18.30, prejel tudi Bayern München, saj bo gostoval pri Borussii Dortmund.

Če bi se fenomen z nemških zelenic preselil tudi v Slovenijo, ki bo čez poldrugi teden nadaljevala sezono, bi se razmerje uspešnosti obrnilo v korist gostom. Podobno kot v bundesligi je pred izbruhom koronavirusa bolje kazalo domačim ekipam, saj so dobile 44,8 odstotka tekem in bile občutno uspešnejše od gostov (28,0).

Domačini v Sloveniji slabši le v eni sezoni

V Sloveniji so bili gostje čez celotno sezono uspešnejši od domačinov le v sezoni 2015/16, ko je največ točk zbrala Olimpija. Foto: Vid Ponikvar Kako pa se je razmerje med zmagami domačih in gostujočih ekip spreminjalo v preteklosti? Od začetka državne samostojnosti je bilo v prvi ligi odigranih 5.751 tekem. Zmaga je doma ostala skoraj na vsaki drugi tekmi (47,21 odstotka), gostje so se veselili na vsaki četrti tekmi (27,68), podoben odstotek pa velja tudi za neodločene rezultate (25,11). V zgodovini 1. SNL so bili gostje uspešnejši od domačinov le v eni sezoni. V sezoni 2015/16, ko je bila najboljša Olimpija, so gostje dobili več tekem od gostiteljev (41 proti 32 odstotkom), vse ostale sezone pa so več točk prinesle klubom, ki so igrali na domačih tleh.

V tej sezoni velja za najbolj "neugodnega" gosta vodilna Olimpija, ki je zmagala na kar osmih od 13 gostovanj. Branilec naslova Maribor je dobil polovico tekem v gosteh (šest od 12), najmanjkrat pa so se v gosteh razveselili "paketa" treh točk klubi: Bravo (2), Tabor (1) in velenjski Rudar, ki se spogleduje s padcem v drugo ligo, saj ni v 25 krogih zmagal niti enkrat, in to tako doma kot tudi v gosteh.

Dobra novica za NK Rudar. Če bo nogometni fenomen poleg Nemčije obveljal tudi v Sloveniji, bodo imeli lepo priložnost za zmago, ki je v tej sezoni še niso dočakali. Foto: Grega Valančič/Sportida

Če bi se fenomen z nemških zelenic preselil tudi v Slovenijo, bi se jim odprla možnost zmag. Morda že v prvem nastopu, ko bodo 5. junija zvečer gostovali pri Celju. Na njihovo žalost pa jih v savinjsko-šaleškem derbiju čaka tekmec, ki v koledarskem letu 2020 sploh še ni izgubil. Ne takrat, ko je šlo zares, ne takrat, ko so se igrale pripravljalne tekme …