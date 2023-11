V zaporu zabodli nekdanjega policista, ki je ubil temnopoltega moškega

V zveznem zaporu v Tucsonu so zabodli nekdanjega policista Dereka Chauvina iz Minneapolisa, ki je huje poškodovan. Chauvin je obsojen umora temnopoltega moškega Georga Floyda, njegovo dejanje pa so ujeli na kamero, ko je 25. maja 2020 več kot devet minut klečal na vratu Floyda. V videoposnetku je mogoče videti Floyda, ki je večkrat rekel: "Ne morem dihati."

Chauvina je zabodel drug zapornik v zveznem zaporu, poroča agencija AP, ki se sklicuje na dobro obveščen vir.

V Ameriškem uradu za zapore so potrdili, da so v petek okoli 12.30 po lokalnem času napadli zapornika v Zveznem popravnem zavodu v Tucsonu. Navedli so še, da je osebje takoj sprejelo "ukrepe za reševanje življenj", preden so neimenovanega zapornika odpeljali v bolnišnico.

To je že drugi večji incident v zveznem zaporu v Tucsonu v dobrem letu dni. Novembra 2022 je obsojenec potegnil pištolo in poskušal ustreliti obiskovalca v glavo. Kljub sproženju orožja ni bil poškodovan nihče.

Chauvin prestaja 21-letno zaporno kazen zaradi kršitve Floydovih državljanskih pravic in še 22 let in pol zaradi umora. Chauvinov odvetnik Eric Nelson je večkrat trdil, da bi morali njegovega klienta ločiti od splošne populacije in drugih zapornikov, saj je pričakoval, da bo tarča napadov.

Obsojeni Derek Chauvin Foto: Reuters

Za umor Floyda, za katerega je policija sumila, da je v trgovini plačal s ponarejenim bankovcem za 20 dolarjev, so skupno obsodili štiri policiste.