Policista, obtoženega umora Floyda, ob plačilu milijonske varščine izpustili iz zapora

Nekdanjega policista Dereka Chauvina, ki je obtožen umora temnopoltega Georgea Floyda, so v sredo spustili na prostost po plačilu milijon dolarjev varščine. Na prostosti bo ostal do sojenja za umor, ki je v ZDA sprožil množične proteste proti rasizmu in policijskemu nasilju.

Derek Chauvin je obtožen umora druge in tretje stopnje, ker je 25. maja skoraj devet minut pritiskal s kolenom na vrat neoboroženega Georgea Floyda in ga tako zadušil. Žrtev je pred tem večkrat potožila, da ne more dihati, poroča STA. Posnetek umora, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih, je v ZDA sprožil množične proteste proti rasizmu in policijskemu nasilju, ki po več mesecih ponekod po državi še potekajo.

Nekdanjega policista po plačilu varščine izpustili iz zapora

Ob izpustitvi Chauvina iz zapora je guverner Minnesote Tim Walz aktiviral pripadnike nacionalne garde, da bi pomagali tamkajšnjim policistom ob morebitnih nemirih zaradi izpustitve. Chauvin, ki je bil od konca maja v strogo varovanem zaporu Oak Park Heights v Minnesoti, bo ostal na prostosti do sojenja za umor. Predati bo moral vse svoje orožje in ne bo smel zapustiti Minnesote ali stopiti v stik s Floydovo družino.

Chauvinov odvetnik Eric Nelson izpustitve ni želel komentirati, se je pa oglasil odvetnik Floydovih svojcev Ben Crump. "Izpustitev Dereka Chauvina na prostost je boleč opomnik, da smo še vedno daleč od pravice za Georgea," je poudaril Crump. Umora in sodelovanja pri umoru 46-letnega Floyda so obtoženi še trije nekdanji policisti J. Alexander Kueng, Thomas Lane in Tou Thao.