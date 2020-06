Nekdanji prvak lige NBA v času demonstracij pretepel moškega #video

Ameriški tabloid TMZ Sports je objavil posnetek košarkarja J.R. Smitha, ki je v prejšnji sezoni še igral za Cleveland Cavaliers, s katerimi je leta 2016 osvojil naslov prvaka lige NBA, kako je pretepel moškega.

Ta naj bi v času demonstracij v Los Angelesu, do katerih je prišlo zaradi smrti Georgea Floyda – pred dnevi ga je med pridržanjem umoril policist –, razbil okno njegovega avta. Na posnetku se vidi, kako je košarkar pretepel moškega, ki je ležal na tleh, nato pa zbežal stran.

Smith je poudaril, da je imel avto parkiran v stanovanjskem predelu in ne v bližini trgovin, kjer so bili protesti. "Lovil sem ga in mu izprašil rit," je dejal Smith ter dodal: "To ni bila nikakršna rasna nestrpnost. Nimam težav z nikomer, ki mi ne povzroča nevšečnosti. Težave so s sistemom."

V ZDA je brutalna smrt temnopoltega Floyda – policist Derek Chaubin ga je s pritiskanjem na vrat zadušil – sprožila številne demonstracije. Na tragičen dogodek so se odzvali številni znani ljudi iz sveta športa.

Pretresla je tudi velikega košarkarja Michaela Jordana, ki se je oglasil na svojem družabnem omrežju Twitter, na katerem je napisal: "Globoko sem žalosten, jezen. Vidim in čutim bolečino, ogorčenje in frustracijo vseh. Stojim za tistimi, ki opozarjajo na rasizem in nasilje v naši državi. Dovolj je bilo. Moramo poslušati drug drugega, pokazati sočutje in empatijo ter nikoli obračati hrbta brutalnosti. Vsak od nas mora biti del rešitve. Sodelovati moramo skupaj pri zagotavljanju pravičnosti za vse. Moje srce je z družino Georgea Floyda in tistimi, katerim življenja so bila brutalno in brezčutno odvzeta zaradi rasizma in krivice."