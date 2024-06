32-letna italijanska televizijska voditeljica in zvezdnica Instagrama Diletta Leota, ki podrobno spremlja dogajanje v italijanski Serie A, in Loris Karius, nemški nogometni vratar Newcastle Uniteda, ki se ga javnost najbolj spomni po katastrofalni napaki v finalu lige prvakov leta 2018, ko je bil prvi vratar Liverpoola, a je z dvema velikima napakama evropski naslov tako rekoč podaril madridskemu Realu (in bil po tem deležen celo groženj s smrtjo), sta se poročila 22. junija, na ženinov 31. rojstni dan.

Na poroko sta povabila več kot 160 svatov, med njimi so bila številna znana imena iz sveta športa in zabave – igralka Elisabetta Canalis, televizijska voditeljica in nekdanja manekenka Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti, znana televizijska osebnost in hči Erosa Ramazzottija, ...

Par ima hčerko Ario, ki se je rodila pred desetimi meseci, prav na 32. rojstni dan njene mame.

