Utrinke s poroke je na družbenih omrežjih delil igralkin brat Ben Watts. Eden izmed posnetkov prikazuje Wattsovo in Crudupa v dvigalu na njuni poročni zabavi. Na posnetku so tudi igralkina hči Kai in sin Sasha, ki ju ima Wattsova z nekdanjim partnerjem Lievom Schreiberjem, njena nečakinja Ruby in Curdipov sin William, ki ga ima z nekdanjo partnerko Mary-Louise Parker.

Poleg družine in prijateljev so se poročne slovesnosti v mehiški prestolnici udeležili številni znani obrazi, med njimi igralec Justin Theroux.

Aprila lani so jo opazili z diamantnim zaročnim prstanom

Petinpetdesetletna Naomi Watts in Billy Crudup sta si večno zvestobo pred najbližjimi obljubila leto po tem, ko sta se junija lani poročila na newyorškem sodišču. Takrat je Wattsova na družbenem omrežju Instagram delila fotografijo izpred sodišča in zapisala: "Poročena!"

Igralca sta skupaj zaigrala v Netflixovem filmu Gypsy iz leta 2017. Par sta postala hitro zatem, da sta storila korak dlje pa sta namignila, ko so igralko aprila lani opazili z diamantnim zaročnim prstanom.

Z nekdanjim partnerjem Lievom Schreiberjem ima 55-letna Naomi Watts 16-letnega sina Sasho in 15-letno hčer Kai. Foto: Reuters

Preberite tudi: