Poročila sta se igralca iz TV-uspešnice: ko sta se spoznala, je bil on poročen

Ameriški country zvezdnik in igralec Ryan Bingham se je poročil s Hassie Harrison, igralsko kolegico iz priljubljene serije Yellowstone. Poroko sta priredila na njenem domu v Dallasu, obred in zabavo pa sta organizirala v kavbojskem slogu – primerno situaciji, v kateri sta se spoznala in zaljubila.

V seriji Yellowstone, sagi o govedorejski družini Dutton in njenem posestvu v Montani, sta namreč igrala zaljubljen par. Bingham je upodobil Walkerja, nekdanjega zapornika in kavboja, ki se zaljubi v rodeo jahačico Laramie, ki jo je igrala Harrisonova.

Da je med njima več kot le prijateljstvo, sta razkrila aprila lani, novica pa mnogih niti ni presenetila, saj je že med snemanjem med njima vladala močna kemija. Ljubezen pa sta kar nekaj časa skrivala, saj naj bi se zapletla, ko je bil Bingham še poročen s producentko Anno Axster. Vlogo za ločitev od nje je vložil leta 2021, medtem ko je s Hassie začel snemati že leta 2019.

Njuna uradna zgodba je sicer drugačna, trdita namreč, da je iskrica med njima preskočila šele, ko sta bila oba samska.