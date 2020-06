Izbor z družabnih omrežij, prejšnji teden

Noro, kaj so počeli navijači Porta

Najboljša portugalska nogometna liga se je po trimesečni prekinitvi zaradi pandemije novega koronavirusa nadaljevala pred dvema tednoma. Tudi na Portugalskem se je tamkajšnje nogometno dogajanje nadaljevalo brez prisotnosti gledalcev, a to za navijače Porta očitno ni težava.

Vodilni portugalski prvoligaš je sredi prejšnjega tedna na svojem stadionu premagal Maritimo z 1:0 in ni ostal brez podpore. Tribune so bile prazne, a navijači Porta so se znašli po svoje in za svoje ljubljene navijali kar na strehi stadiona Dragao v Portu, ki je bil leta 2003 zgrajen za potrebe evropskega prvenstva 2004.

Pa še eno naključje, povezano s Portom, ki je v teh dneh zaokrožilo po spletu. Porto je, odkar se je na Portugalskem spet vrnil nogomet, odigral dve tekmi in zabil dva gola. Za oba je poskrbel Mehičan Jesus Corona. Nadaljnji komentar bržčas ni potreben …

Nizozemski as Juventusa se je skoraj zadušil s hrano

Matthijs de Ligt, ki je v prejšnji sezoni navduševal v majici Ajaxa in lansko poletje za kar 85 milijonov evrov prestopil v Juventus, je star komaj 20 let, a je na svoji nogometni poti prestal že marsikaj. Med drugim je bil že pri 19 letih kapetan nizozemskega nogometnega velikana in do zdaj odigral že več kot 20 tekem v nizozemski reprezentanci. Ta robustni branilec v življenju očitno prehiteva na vseh ravneh. Vsaj, če gre soditi po videu, ki ga je posnel njegov klubski soigralec Juan Cuadrado, tudi pri kosilu … Poglejte, kakšen kader svojega mladega soigralca je v svet poslal Kolumbijec …

Nora ideja Oblakovega predsednika in odziv Angležev, ki je nasmejal

"Če se liga prvakov ne bi nadaljevala, bi moral naslov osvojiti klub, ki je premagal aktualne prvake," je v intervjuju za Mundo Deportivo z noro idejo postregel predsednik Atletica Madrida Enrique Cerezo in seveda ciljal na to, da bi moral biti prvak Atletico, ki je tik pred prekinitvijo lige prvakov tudi po zaslugi fantastičnega Jana Oblaka v osmini finala elitnega evropskega klubskega tekmovanja ustavil branilce naslova, nogometaše Liverpoola.

Če bi to pravilo preslikali na angleško premier ligo in upoštevali pravilo, kdo je nazadnje premagal vodilnega, bi se naslova angleškega prvaka razveselili pri Watfordu, ki je trenutno sicer na 17. mestu prvenstvene lestvice najboljše angleške nogometne lige. Na to so s šaljivim zapisom na Twitterju opozorili tudi pri Watfordu, ki je konec februarja Liverpool na svojem stadionu premagal s 3:0 in zasedbi Jürgena Kloppa prizadejal edini prvenstveni poraz sezone.

Na žalost navijačev Atletica in tudi Watforda pa do česa takega ne bo prišlo. Tako liga prvakov kot tudi angleška premier liga, v kateri Liverpool vodi s kar 25 točkami naskoka pred branilcem naslova Manchester Cityjem, se bosta kmalu nadaljevali …

Grozovita izkušnja nogometaša Milana. "V obraz sta mi uperila pištolo."

"Kaj se dogaja v Milanu? Pravkar sta me oropala dva fanta. Vame sta uperila pištolo," je prejšnji teden z objavo na Instagramu šokiral Samuel Castillejo, španski nogometaš Milana, ki sta ga neznanca oropala kar na križišču ene od ulic Milana in mu ukradla luksuzno ročno uro, kot so poročali italijanski mediji pozneje. K sreči jo je razen tega, da je ostal brez nekaj tisoč evrov vrednega osebnega predmeta, odnesel brez poškodb, a bo naslednjič, ko bo vozil po ulicah Milana 25-letnik, ki je na Apeninski polotok leta 2018 iz Villarreala prišel za 21 milijonov evrov, zagotovo bolj pazljiv.

Noro, koliko je z Instagramom v času izolacije zaslužil Ronaldo

Cristiano Ronaldo je z 224 milijoni sledilcev rekorder med športniki na Instagramu, kar je prav gotovo balzam za njegov ego, a tudi njegov bančni račun. Ameriško podjetje Attain je pred kratkim opravilo raziskavo, koliko je kdo od slavnih zaslužil v času izolacije ob novem koronavirusu. Rekorder je ameriški filmski igralec in komedijant Kevin Hart, ki je s 14 sponzoriranimi objavami v svoj žep pospravil več kot tri milijone evrov. Takoj za njim je že Ronaldo, ki je za nekaj več kot dva milijona potreboval le štiri sponzorirane objave in se razvrstil na vrh lestvice med športniki. Takoj pod njim je kdo drug kot Lionel Messi, ki je za 1,3 milijona evrov prav tako potreboval vsega štiri objave. Mimogrede, Portugalec svojega argentinskega tekmeca pošteno vodi tudi pri številu sledilcev, ki jih imata. Messiju na Instagramu "sledi" vsega 155 milijonov uporabnikov …

Objava Cristiana Ronalda v času izolacije, ki je imela največji doseg:

Lionel Messi se je obril, …

Kapetan Barcelone Lionel Messi je v soboto prvič po več kot treh mesecih zaigral nogomet in pokazal, da z nogometno žogo še vedno zna nekaj "malega". Pri zmagi Barcelone nad Mallorco s 4:1 je namreč zabil gol, prispeval pa tudi dve asistenci. Nič takšnega, česar od šestkratnega dobitnika zlate žoge ne bi bili vajeni. V šestih prvenstvenih tekmah pred koronakrizo je namreč zabil pet golov in prispeval šest asistenc. Bolj kot gol in asistenci je bila novica sobotnega večera, da je argentinski zvezdnik v času izolacije očitno spremenil svojo podobo. Pričesko, ki jo nosi po novem, je spremenil, obril pa si jo je tudi brado, ki jo je nosil zadnjih nekaj let ….

Lionel Messi ob prvem nastopu Barcelone po koronakrizi (13. junij):

Foto: Getty Images

Lionel Messi ob zadnjem nastopu Barcelone pred koronakrizo (7. marec):

Foto: Getty Images

… kapetan Reala pa "preživel" brodolom

Ni pa videza spremenil zgolj kapetan Barcelone, ampak tudi kapetan njenega največjega tekmeca Real Madrida Sergio Ramos, ki je na to z objavo fotografije na Instagramu opozoril že nekaj dni pred vrnitvijo na nogometne zelenice. Izkušeni španski branilec je na njej tako zaraščen, da so ga mnogi primerjali kar z ameriškim filmskim igralcem Tomom Hanksom iz kultnega filma Brodolom iz leta 2000, kar je zanj še bolj pomembno pa je to, da je bila tudi njegova "preobrazba" podobno uspešna kot Messijeva. Real je v nedeljo v prvem nastopu po več kot treh mesecih v španskem prvenstvu na svojem stadionu premagal Eibar s 3:1, pod enega izmed zadetkov pa se je vpisal prav Ramos.

Takole je videti Sergio Ramos:

Primerjava s Tomom Hanksom:

Stadion bo pokal po šivih, čeprav navijači ne smejo nanj

Španski prvoligaš Villarreal je prvo tekmo po koronakrizi že odigral in v soboto z 1:0 zmagal v gosteh pri Celti. V torek bo prvič po več kot treh mesecih dejaven tudi na svojem stadionu, na katerem bo gostil Mallorco. Čeprav bo tudi ta tekma minila brez prisotnosti gledalcev pa je stadion nekdanjega kluba kapetana slovenske reprezentance Bojana Jokića razprodan in bo pokal po šivih. Kako je to mogoče? Tako, da so pri Villarrealu prišli na idejo, da bodo vstopnice za to tekmo kljub vsemu poslali v prodajo in iz vsakega navijača, ki jo bo kupil, izdelali kartonasto repliko. Stadion s kapaciteto prek 24 tisoč gledalcev so hitro razprodali …

Lepa gesta Leganesa, ki ji ploska vsa Španija

Še malo španskega nogometa in tamkajšnje prve lige. Tokrat lepa gesta, za katero so poskrbeli v Leganesu. Pri tamkajšnjem prvoligašu so se v soboto med tekmo proti Valladolidu, prvo po prekinitvi zaradi pandemije novega koronavirusa, na prav poseben način, z dresi s številkami 12 in venci, ki so jih položili na njihova standardna mesta, spomnili na lastnike in lastnice letnih kart, ki so v zadnjih mesecih umrli zaradi novega koronavirusa. Na žalost je bilo v Leganesu, ki ga je koronakriza močno prizadela, kar nekaj, in sicer 18 …

Italijanska novinarka odšla v hribe in spet dvignila prah

Italijanska športna novinarka Diletta Leotta, ki jo na Apeninskem polotoku poznajo predvsem v nogometnem svetu, je že nekaj časa nekakšna muza številnih nogometnih navdušencev tako v Italiji kot drugod po svetu. Brez skrbi, pozna jo tudi marsikdo v Sloveniji. Kakorkoli že, njenemu profilu na Instagramu sledijo številni nogometni navijači in, seveda, tudi kakšna navijačica. Skupaj jih je kar 6,6 milijona, prejšnji teden pa so se razveselili njene nove objave. Osemindvajsetletna lepotica je namreč odšla v hribe in to dokumentirala tako z videom kot s fotografijami. Z opravo, ki si jo je omislila za pohajkovanje po naravi, pa spet dvignila precej prahu med svojim moškim in, seveda, tudi ženskim delom občinstva. Poglejte, zakaj.

Takole je v hribe hodila Diletta Leotta:

Pa še nekaj fotografij s "pohoda":

