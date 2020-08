Čudežni francoski deček, ki mu pri 21 letih pod nogami leži ves svet

Svetovni prvak s Francijo.

Mladinski evropski prvak s Francijo.

Državni prvak z Monacom enkrat in s PSG trikrat.

Štirje naslovi francoskega pokalnega prvaka s PSG.

To so dozdajšnje lovorike, ki jih je na svoji nogometni poti dosegel, ter številna individualna priznanja.

Leta 2018 je bil izbran za najboljšega mladega nogometaša svetovnega prvenstva v Rusiji in bil imenovan v najboljšo enajsterico turnirja, na katerem so šli s soigralci do konca.

Leta 2019 ga je francoska revija Onze Mondial izbrala za najboljšega evropskega nogometaša in mu v roke izročila nagrado Onze de Bronze, ki jo podeljuje že od leta 1976.

Istega leta je prejel tudi nagrado Kopa, ki jo od leta 2018 podeljuje France Football. Najboljšega izbirajo pretekli dobitniki zlate žoge. On je prejel prvo.

Bil je najboljši nogometaš prve francoske lige v letih 2018 in 2019. Kar trikrat, v letih 2017, 2018 in 2019, je bil izbran za najboljšega mladega nogometaša v njej. Trikrat so ga seveda imenovali tudi v najboljšo ekipo sezone.

Leta 2016 je našel mesto tudi v najboljši enajsterici evropskega prvenstva do 19 let.

V sezoni 2016/17 se je znašel v najboljši enajsterici lige prvakov.

V letih 2018 in 2019 je bil izbran za najboljšega francoskega nogometaša leta.

Mladi Francoz je šele na začetku nogometne kariere, a je že poskrbel za številne uspehe in mejnike. Foto: Getty Images

Ne samo s priznanji, mladi zvezdnik PSG se lahko pohvali tudi s številnimi mejniki, ki jih je na poti do vseh teh priznanj postavil.

Je najmlajši debitant v zgodovini Monaca. Ko je 2. decembra 2015 v njegovem dresu prvič zaigral na članski ravni, je bil star 16 let, 11 mesecev in 12 dni.

Je tudi najmlajši strelec v zgodovini Monaca. Prvič se je v njegovem dresu med strelce vpisal, ko je bil star 17 let in natanko dva meseca.

Je prvi nogometaš v zgodovini lige prvakov, ki je zabil ob debiju na tekmah izločilnih delov. To mu je uspelo aprila 2017, ko je bil star le 18 let, tri mesece in 30 dni.

Zabil je gol v finalu svetovnega prvenstva, ko je bil star le 19 let, šest mesecev in 25 dni. Postal je drugi najstnik po legendarnem Brazilcu Peleju, ki mu je uspelo na najpomembnejši nogometni tekmi zabiti gol.

Leta 2019 je postal prvi nogometaš, ki je bil izbran tako za najboljšega mladega nogometaša francoske lige in kot tudi za najboljšega v absolutni kategoriji.

Je tudi najdražji nogometni najstnik in drugi najdražji nogometaš vseh časov. To je postal na zadnji dan poletnega prestopnega roka 2018, ko je PSG zanj odštel kar 180 milijonov evrov. Takrat ni imel niti 19 let.

Za prav poseben mejnik je poskrbel konec leta 2019, ko je prišel do 100. klubskega gola na članski nogometni poti. Star je bil le 20 let, 11 mesecev in 21 dni, kar je rekord. Lionel Messi, denimo, je na jubilejni stoti gol na svoji nogometni poti čakal dve leti, Cristiano Ronaldo pa celo tri leta dlje.

Vse to je hitronogemu napadalcu PSG Kylianu Mbappeju uspelo, čeprav je danes, na dan svojega prvega finala lige prvakov, star šele 21 let, osem mesecev in tri dni.

V družbi Brazilca Peleja. Ob njem edinega najstnika, ki je zadel v finalu svetovnega prvenstva. Foto: Getty Images

Posnema Luko Dončića. In obratno.

Neverjeten podatek, ki močno spominja na Luko Dončića, ki mu je podobno uspelo na košarkarskem parketu.

Naj spomnimo. Evropski prvak s Slovenijo in z Real Madridom. Trikrat španski državni in trikrat španski pokalni prvak z Madridčani. Najkoristnejši igralec evrolige in njenega zaključnega turnirja. Najboljši mladi igralec evrolige. Najboljši med posamezniki v španski ligi, v kateri je bil izbran tudi za najboljšega mladega košarkarja.

Novinec leta v ligi NBA, v kateri se lahko pohvali tudi z nastopom na tekmi All-Star, če naštejemo le najpomembnejše podvige slovenskega čudežnega dečka svetovnega športa in ob tem tvegamo, da smo kaj pomembnega še izpustili.

Rodil se je malo po tem, ko so Francozi leta 1998 postali svetovni prvaki. Dvajset let pozneje je svetovni prvak postal tudi sam. Foto: Getty Images

Oba, tako februarja 1999 rojeni Dončić kot Mbappe, sta 21-letnika, a s to razliko, da je Francoz na svet v Parizu prijokal nekoliko prej. Konec decembra leta 1998, 161 dni za tem, ko so Zinedine Zidane in soigralci prav v Parizu prišli do naslova prvega svetovnega prvaka. Za drugega je s soigralci 20 let pozneje poskrbel Mbappe.

Ekspresno je opozoril nase

Začetki v dresu Monaca. Foto: Reuters Odraščal je v predmestju Pariza in imel na stenah svoje otroške sobe prilepljene slike Cristiana Ronalda, ki ga je občudoval. Danes bosta vlogi zamenjani. Portugalec bo v finalu lige prvakov občudoval njega.

Prve nogometne korake je Mbappe naredil v klubu AS Bondy, pri katerem se je nogometnih veščin začel učiti pod taktirko svojega očeta Wilfrieda, ki je bil takrat njegov trener.

Odstopal je od vrstnikov, skavti so ga hitro opazili in zvabili v slovito francosko nogometno akademijo Clairefontaine, ki je v preteklosti izpljunila številne slovite francoske nogometaše.

Hitro so o Mbappeju začeli razmišljati tudi številni evropski velikani. Medse ga je med drugim skušal zvabiti Real Madrid, a Kylian se je leta 2013 odločil, da prestopi v Monaco.

Z 18 leti je bil skupaj z Monacom hit lige prvakov

Že konec leta 2015 je v njegovem dresu dočakal debi. V prvi sezoni je na igrišče vstopal s klopi in zbral 14 nastopov. Pri prvenstveni zmagi nad ekipo Troyes je dočakal tudi prvi gol.

Že v drugem letu polnopravnega članstva pri Monacu pa je postal član enajsterice Leonarda Jardima in tudi eden najboljših v sezoni, v kateri so Monačani zmotili devetletno vladavino njegovega zdajšnjega kluba PSG.

Ta je bil v zadnjih osmih sezonah, odkar "deluje na pogon" katarskih milijard, kar sedemkrat prvak. Parižanom ni uspelo le leta 2017, ko so bili na vrhu Monačani, ki so takrat prišli do svojega prvega naslova državnega prvaka po letu 2000.

Mbappe je vanj v 29 nastopih "vgradil" kar 15 golov in prispeval še 11 asistenc.

V sezoni 2016/17 se je z Monacom uvrstil v polfinale lige prvakov in zabil kar šest golov. Vse v izločilnih delih tekmovanja. Foto: Reuters

Blestel je tudi v ligi prvakov, v kateri je Monaco močno presenetil in se ustavil šele v polfinalu. V devetih nastopih je zabil kar šest golov. Vse v izločilnih delih, v katerih je s soigralci izločil Manchester City in Borussio Dortmund. Ustavil ga je šele Juventus. Tudi njegovo mrežo je v polfinalu zatresel. Star je bil komaj 18 let.

Pomemben košček zmagoslavnega francoskega mozaika leta 2018

Potem se je zgodil super bogat prestop v PSG, ob katerem Katarci po ceni niso spraševali. Mbappeja so namreč nujno potrebovali, da pariški nogometni zgodbi, v kateri prevladujejo tujci, dajo vsaj nekaj francoskega pridiha.

Niso zgrešili. Francoskega pridiha je, odkar je na Park princev v Parizu prišel Mbappe, ogromno. Ob sedmih od mogočih devetih domačih zlatih medalj, ki jih je v treh letih v svoj žep v Parizu pospravil, je namreč v 123 nastopih v vseh tekmovanjih za PSG zabil 90 golov in prispeval še sijajnih 51 asistenc.

Na svetovnem prvenstvu v Rusiji je zablestel predvsem na tekmi proti Argentini v osmini finala. Po enem izmed dveh golov je poskrbel tudi za zanj značilno proslavljanje zadetka, ki ga je uprizoril v čast brata. Ta je namreč na podoben način proslavljal zadetke, ko ga je premagoval na igralni konzoli. Foto: Getty Images

Medtem je pomembno vlogo dobil tudi v francoski reprezentanci, v kateri je ob številnih zvezdniških imenih, ki jih ima na voljo njen selektor Didier Deschamps, debitiral marca 2017, ko je bil star 18 let, tri mesece in pet dni.

Že dobro leto pozneje je bil eden njenih glavnih adutov v Rusiji, kjer so šli Francozi do konca in osvojili naslov svetovnega prvaka.

Zaigral je na vseh sedmih tekmah in "zabil" tudi finalu, pri zmagi nad Hrvaško s 4:2. Prvenstvo je končal s štirimi zadetki in asistenco. Blestel je predvsem v osmini finala pri zmagi nad Argentino Lionela Messija s 4:3, ko je prispeval dva gola in v svojo statistiko pristavil še asistenco.

Prva dva poizkusa naskoka na evropski naslov v Parizu sta spodletela

Praktično edini črni madež njegovega pariškega triletnega obdobja je liga prvakov. Čeprav je v njej blestel tudi v majici PSG in v treh letih zabil 13 golov, zbral pa še neverjetnih 14 asistenc v 25 nastopih, je Parižanom vedno spodrsnilo.

V sezoni 2017/18 je bil za Mbappeja in soigralce usoden Real, leto pozneje jih je po nepozabni povratni tekmi v Parizu, kjer je Angležem po domačem porazu z 0:2 uspelo zmagati s 3:1, ustavil Manchester United.

S PSG je večkrat osvojil vse domače lovorike, a na tako želeni evropski naslov še čaka. Foto: Reuters

Bo v tretje osrečil bogate Katarce?

Bogate Katarce na čelu s predsednikom Nasserjem Al-Khelaifijem, ki že od leta 2011, ko so vstopili v klub, sanjajo le eno, naslov evropskega prvaka, lahko osreči že danes.

Od tako želenega prvega naslova najboljšega v Evropi v zgodovini kluba Mbappeja s PSG loči le še dobra ura in pol. Če se bo ob koncu veselil nove lovorike in morda tudi zatresel mrežo münchenskega Bayerna, bo lahko v dneh po finalu iz svojega več kot 600 kvadratnih metrov velikega luksuznega pariškega stanovanja s pogledom na Eifflov stolp ponosno pogledoval proti največji francoski znamenitosti.

In ob tem ugotovil, da je ponovil podvig svojega velikega rojaka Zidana. Postal bi svetovni in evropski klubski prvak, ob tem pa v obeh velikih finalih tudi zadel. Eden od le štirih nogometašev, ki jim je to uspelo. Od Zidanu sta to še legendarni Nemec Gerd Müller in Madžar Ferenc Puskas. Vse to, še preden je dopolnil 22 let …

Bosta z Neymarjem osrečila katarske milijarderje in PSG prinesla prvi naslov evropskega prvaka? Foto: Getty Images

Strokovnjaki mu napovedujejo, da bo milijarder

Zagotovo si, ko je odraščal, ni mogel predstavljati, da bo v letih, ko bodo njegovi vrstniki komajda dobro zakorakali na fakultete, tako bogat, kot je. Samo s pogodbo s PSG, ki jo ima podpisano do leta 2022, brez dodatnih bonusov, bo v žep pospravil 20 milijonov evrov. Približno 15 milijonov evrov pa bo dobil od sponzorjev.

Je eden glavnih obrazov korporacije Nike in tudi eden tistih, na katere stavijo pri EA Sports. Ta ga je postavil na naslovnico najnovejše nogometne simulacije FIFA 21, ki na prodajne police prihaja kmalu. Prejšnja je v enem letu prinesla milijardo in pol prometa. Nova, z njegovo podobo v "glavni vlogi", naj bi še veliko več. Ob tem oglašuje tudi prestižne švicarske ure Hublot.

Foto: Reuters

Kylian Mbappe je trenutno tudi tržno najbolj cenjen nogometaš na svetu. Transfermarkt ocenjuje, da je vreden 180 milijonov evrov, a ko bo trg določil njegovo pravo ceno, naj bi bil še veliko več. Florentino Perez menda že nekaj časa pripravlja ponudbo, ki je PSG ne bo mogel odkloniti. Za mladega asa, ki nikoli ni skrival ljubezni do Reala, naj bi bil pripravljen odšteti kar 300 milijonov evrov in Mbappe bi tako postal najdražji nogometaš vseh časov.

Tako ocenjujejo nogometni strokovnjaki, medtem ko tisti, ki se ukvarjajo z njegovo tržno vrednostjo nasploh, trdijo, da je njegov potencial največji od vseh športnikov in bo v prihodnosti morda celo milijarder. Če le ne bo šlo kaj narobe.

Toda bolj kot s tem, se ta francoski nogometni dragulj danes ukvarja z mislijo na tekmo na slovitem La Luzu v Lizboni. Potem bo čas za vse ostalo …