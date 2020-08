Nemški čudodelec, Neymarjeve solze in sezona presežnikov

Za nogometaši Bayerna iz Münchna je sanjska sezona. Bavarci so na zadnji tekmi sezone v finalu lige prvakov z 1:0 ugnali pariški PSG in se še šestič v zgodovini povzpeli na evropski prestol. Glavni krivec za sezono presežnikov nemških prvakov je zagotovo trener Hans-Dieter Flick, ki se je na klop Bavarcev usedel po slovesu Nika Kovača na začetku lanskega novembra.

Nogometaši Bayerna Münchna so šestič postali evropski prvaki. V finalu v Lizboni so premagali Paris Saint Germain z 1:0 (0:0). Tokrat je v lizbonskem mehurčku, posledici pandemije novega koronavirusa, predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin podelil pokal za zmagovalca podelil Bayernu, ki je slavil po zadetku Francoza Kingsleyja Comana, nekdanjega nogometaša PSG.

"Toliko ljudi je zaslužnih za to zmago. Že pozimi smo dokazali, koliko odločnosti je v tej ekipi in to je vse, kar si lahko želiš kot trener," zadovoljstva s svojo ekipo po osvojitvi naslova ni skrival trener Hansi Flick, za katerim je izjemna sezona. Flick je sezono začel kot pomočnik Nika Kovača, nato pa je Hrvata zamenjal na trenerskem stolčku. 55-letnemu Nemcu je uspelo osvojiti trojno krono, z Bavarci pa je nanizal kar 21 zaporednih zmag v vseh tekmovanjih.

Za Hansijem Flickom in Bayernom je nora sezona. Foto: Getty Images

Bayern stoodstoten

"Osvojitev te lovorike je nekaj najboljšega, kar se nam je lahko zgodilo. Trdo smo delali in na koncu smo postali najboljša ekipa v Evropi. Imeli smo srečo, da smo zadeli in da PSG-ju ni uspelo. Energija te ekipe je neverjetna, vedno se borimo drug za drugega in močno smo povezani. Vesel sem za Kingsleyja, saj je bil še nekaj tekem nazaj poškodovan, zdaj pa se je na najboljši možni način vrnil v ekipo," je po tekmi dejal presrečni nogometaš Bayerna Serge Gnabry.

"Osvojitev te lovorike je nekaj najboljšega, kar se nam je lahko zgodilo," je prepričan Gnabry. Foto: Getty Images

Bayern je v tej sezoni osvojil vse tri lovorike (državni naslov, pokalni naslov in ligo prvakov), v zelo specifični sezoni pa so šestkratni evropski prvaki poskrbeli še za en mejnik, saj so dobili vseh enajst tekem v ligi prvakov. Bayern je na enajstih obračunih lige prvakov kar devetkrat dosegel dva ali več zadetka, še posebej je blestel Poljak Robert Lewandowski, ki je dosegel 17 zadetkov in le za dva gola zaostal za rekordom Cristiana Ronalda iz sezone 2013/14.

PSG ostal praznih rok

Thomas Tüchel in Neymar po koncu finala. Foto: Getty Images Na drugi strani je PSG prvič v zgodovini nastopil v finalu lige prvakov, a ostal praznih rok. Parižani po koncu tekme niso mogli skriti razočaranja, prvi zvezdnik ekipe Neymar pa je potočil nekaj solz razočaranja.

"Zmanjkal nam je tisti prvi gol. Imeli smo možnosti, a oni so zadeli prvi. Prepričan sem, da če bi mi zadeli prvi, bi se tekma končala v našo korist. Imeli smo dobre in slabe trenutke. Ponosen sem na fante, ponosen sem na Neymarja, saj je odigral še eno tekmo, kjer je pokazal svoje sposobnosti in mentaliteto. Težko mi je tudi zaradi Mbappeja, saj je prestal hudo poškodbo, izpustil je veliko treninga in pravi čudež je, da je tu z nami," je tekmo pokomentiral trener PSG-ja Thomas Tüchel.

"Sem razočaran, a ne preveč. Dali smo vse od sebe, na igrišču smo pustili srce. Že pred tekmo sem verjel, da bo prvi gol odločil tekmo," je svoje misli še strnil Francoz. PSG, ki je prvič igral v finalu lige prvakov, ostaja pri eni evropski lovoriki, pokalu pokalnih zmagovalcev iz sezone 1995/96. Francija pa prav tako ostaja pri enem naslovu evropskega klubskega prvaka po zmagi Marseilla leta 1993.

