Čeferin: Resno se bomo pogovorili o prihodnosti zaključnega turnirja

Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin je pred drevišnjim finalom lige prvakov v Lizboni med Bayernom in PSG za ameriško tiskovno agencijo Associated Press povedal, da se bodo pogovorili o tem, da bi zadržali sistem tekmovanja, ki so ga tako v ligi prvakov kot evropski ligi morali uvesti zaradi pandemije novega koronavirusa.

Čeferin je dejal, da so mu ljudje tako iz nogometa kot zunaj njega dejali, da jih je ta način z zaključnim turnirjem osmerice namesto običajnih domačih in povratnih četrtfinalnih in polfinalnih tekem navdušil. "Moram reči, da se mi zdi ta sistem z eno tekmo bolj zanimiv kot tisti z dvema tekmama," je dejal Čeferin in poudaril, da se bo posvetoval z vsemi, preden naredijo kakršno koli spremembo v tekmovanjih.

"To je ena od zanimivih stvari, ki jih je prinesla pandemija. Morali smo narediti takšen sistem in igrati po njem, ampak na koncu koncev je izpadlo kot zelo zanimivo," meni Čeferin. Dodal je, da je zdaj zelo težko umestiti turnir osmerice v tekmovalni koledar. "Ampak videli smo, da ljudje želijo vznemirljive tekme. V eni tekmi namreč vsaka ekipa lahko premaga vsako, tako v ligi prvakov kot evropski ligi. Tako da je to nekaj, o čemer moramo razmisliti za prihodnost. Mislim, da se moramo septembra ali oktobra začeti resno pogovarjati o tem," pravi predsednik Uefe.

Manjše število tekem, pomemben finančni vpliv?

Tega ne skrbi, da bi manjše število izločilnih tekem imelo pomemben finančni vpliv. "Tudi če imaš manj tekem, je lahko vrednost teh večja, če jih pravilno promoviraš," meni Čeferin in dodaja, da so ljudje res navdušeni nad tem začasnim sistemom. "In ne toliko nad taktiko," je še pripomnil. To, da se je v Lizboni zbralo osem klubov za zaključek lige prvakov, se zdi realno le zaradi tega, ker so bile tekme pred praznimi tribunami in se portugalskim oblastem ni bilo treba ukvarjati z navijači iz različnih držav.

Tako naj bi bil bolj realen oziroma praktičen zaključni turnir četverice, na katerem bi v istem mestu poskušali narediti takšno vzdušje, kot je na primer v ZDA v času finala ameriškega nogometa. "En teden si v središču pozornosti celega sveta in to bi lahko bilo fantastično. Ampak bomo videli. Tekmovalni koledar je zelo zapleten, igralci igrajo skoraj 365 dni na leto. Zato moramo videti, kako to narediti oziroma ali sploh to narediti," je poudaril Čeferin.

V LIzboni bo danes na sporedu finale lige prvakov. Foto: Reuters

O tem prej niso razmišljali

Hkrati pa je dodal, da gre za zanimiv format, o katerem prej niso razmišljali, zdaj pa se jim je kar nekako vcepil v misli. "Ko se bomo zbrali, se bomo začeli pogovarjati tudi o tem," je zaključil Čeferin.

Uefa nekaj časa že proučuje spremembe za format lige prvakov po letu 2024. Sicer pa so zaključni turnir osmerice uporabili tudi v evropski ligi, prav tako pa v ligi prvakinj.

